Unbekannter Mann verfolgt und verletzt 10-jähriges Mädchen

Am 11. November 2024 gegen 07:30 Uhr wurde ein 10-jähriges Mädchen auf ihrem Schulweg im Bereich der Zirmbach-Brücke in Gries im Sellrain von einem unbekannten Mann bedrängt. Nach ersten Ermittlungen verließ das Mädchen ihr Elternhaus, als der Mann begann, sie zu verfolgen und festzuhalten. Das Kind konnte sich zwar zunächst losreißen, doch als es versuchte, in Richtung Schule zu fliehen, griff der Mann erneut zu und fügte dem Mädchen mit einem spitzen Gegenstand leichte Schnittverletzungen an den Oberarmen zu. Das Mädchen erlitt dadurch lediglich leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Alter: Mitte 40

Bekleidung: Dunkle Kleidung, schwarze Turnschuhe

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zur Identität des Mannes. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Kematen melden.