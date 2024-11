Schwerer Frontalcrash in Oberösterreich: Drei Verletzte und Totalschaden

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der B3 Donaubundesstraße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 46-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Perg war am 11. November 2024 gegen 13:30 Uhr mit einem 72-jährigen Mitfahrer in Richtung Grein unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr eine 47-jährige Frau aus dem Bezirk Perg in entgegengesetzter Richtung. Im Gemeindegebiet von Saxen geriet der 46-Jährige aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn, touchierte ein Fahrzeug der Straßenmeisterei und stieß dann frontal mit dem Pkw der 47-Jährigen zusammen.

Fahrer mussten befreit werden

Beide Fahrer wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Grein, Saxen, Reitberg und Klam mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte befreit werden. Alle drei Personen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach Erstversorgung ins UKH, AKH bzw. Klinikum Amstetten gebracht. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt. Die B3 war zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.