Trüber Start in den Niederungen, Sonne in den Bergen: Wetter am Dienstag

Veröffentlicht am 11. November 2024, 20:45 / ©Gerald Heumann

Im Donauraum und nördlich davon, sowie im Flachland des Ostens und in den südlichen Tälern, halten sich am Morgen einige dichte Wolken- und Nebelfelder, die stellenweise leichten Nieselregen bringen können. Im Westen gibt es zunächst noch einige Restwolken, und es kann hier und da etwas regnen, wobei die Schneefallgrenze um 1000 Meter liegt.

Nachmittag klärt auf

Allerdings sind keine größeren Niederschläge zu erwarten, und bereits am Vormittag lässt der Regen nach. Die Wolken beginnen zunehmend aufzulockern, sodass sich immer öfter die Sonne zeigt. In Tirol und weiter nach Osten wird der Tag besonders in höheren Lagen ausgesprochen sonnig. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Ost. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 2 und 9 Grad, wobei die milderen Temperaturen im Westen erwartet werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.11.2024 um 21:00 Uhr aktualisiert