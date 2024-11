Excellence Award: Grazer Ärztin gewann internationalen Speaker-Slam

Es ist ein Thema, das Millionen Frauen betrifft, über das aber noch viel zu wenig gesprochen wird: Frauengesundheit in den Wechseljahren. Genau das will die Grazer Ärztin Dr. Claudia Thorn ändern und macht sich stark für diese Lebensphase und begleitet Frauen mit ihrer neu gegründeten „Dr. Claudia Thorn Academy“. Wie sehr sie für dieses Thema brennt, bewies die Grazerin nun beim 20. Internationalen Speaker Slam in den Scherer Studios im deutschen Mastershausen – einem Event, das bereits in Metropolen wie München, Wien, New York und Dubai gefeiert wurde.

Excellence Award für Grazer Ärztin

Hier setzte sie sich als Speakerin gegen hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Nationen durch und gewann den begehrten Excellence Award. Auf zwei Bühnen präsentierten sich hochkarätige Redner, darunter internationale Top-Speaker und sogar Olympiasieger. In nur vier Minuten überzeugte Claudia Thorn das Publikum und ein hochkarätiges Expertenteam mit einem mitreißenden Vortrag zur Frauengesundheit in den Wechseljahren.

Tabuthema Wechseljahre

Mit ihrer energiegeladenen Rede und der Vision, diese Lebensphase als „zweiten Frühling“ zu feiern holte sie sich nicht nur den Excellence Award, sondern wurde damit auch in die internationale Liste der Topspeaker aufgenommen. „Dieser Award ist ein wichtiges Signal für die gesellschaftliche Relevanz dieses Themas“, sagt Claudia Thorn. Dr. Claudia Thorn verbindet als Ärztin für Allgemeinmedizin mit Schwerpunkt TCM-Wissen und Leidenschaft. Mit ihrem Ansatz hilft sie Frauen, Selbstbewusstsein, Gesundheit und Lebensfreude neu zu entdecken – ein Thema, das Millionen betrifft und nun endlich ins Rampenlicht tritt.