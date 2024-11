Wetter am Dienstag: Nebeldecke bedeckt Kärnten weiterhin

Die Nebeldecke verzieht sich auch am Dienstag nicht.

Veröffentlicht am 11. November 2024, 21:08 / ©5 Minuten

Wer am Dienstag, dem 12. November 2024, in Kärnten die Sonne sehen will, muss auf den Berg. Unter 900 Meter ist wieder mit zähem Nebel oder Hochnebel zu rechnen. Die GeoSphere Austria weiß: „Außer- bzw. oberhalb der Nebelregionen dominiert hingegen das sonnige und freundliche Wetter mit nur ein paar harmlosen Wolken.“ Die Temperatur-Höchstwerte bewegen sich zwischen 2 und 6 Grad.