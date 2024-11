Hier gibt es diese Woche in Klagenfurt Krampusläufe

Der Winter naht und schaurige Gestalten treiben wieder ihr Unwesen. Diese Woche finden in Klagenfurt bereits erste Krampusumzüge statt. Dieses Wochenende ziehen die Krampusse durch Ebenthal, Zell-Gurnitz und Fischl. Dadurch kommt es im Busverkehr des KMG-Liniennetzes zu Umleitungen. Alle wichtigen Infos findest du unten. Bis zum großen Krampusumzug in der Lindwurm-Stadt ist es jedenfalls noch etwas hin. Mehr dazu in: Brauchtum: Österreichs größter Krampuslauf findet in Klagenfurt statt.

Bus-Umleitungen wegen Krampusumzügen Ebenthal am 15. November, 18 bis 21.30 Uhr. Betroffene Haltestelle: Reichersdorf. Die Linie 7 verkehrt ab dem Kreisverkehr in Ebenthal zum Jamnigweg und weiter zur Miegerer Straße in Richtung Zell Gurnitz. In Richtung Heiligengeistplatz auf derselben Strecke.

Zell-Gurnitz, am 17. November, 13 bis 16.30 Uhr. betroffene Haltestellen: Zell Ebenthal, Gurnitz Mehrzweckhaus Die Linie 7 verkehrt nur bis zum Kreisverkehr Gurnitz. Die Haltestellen Zell Ebental und Mehrzweckhaus Gurnitz werden nicht bedient.

Fischl, am 17. November, 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr betroffene Haltestellen: Fischl, Hummelgasse und Rosenegger

Straße Die Linie 1 fährt (in beiden Richtungen) eine Umleitung über Ebenthaler Straße/Fischlstraße zur Rosenegger Straße. In der Fischlstraße werden (stadteinwärts und stadtauswärts) zwei Ersatzhaltestellen eingerichtet. Die Linie 7 (stadteinwärts) bedient in dieser Zeit die Haltestelle Fischl ebenfalls nicht.