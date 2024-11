Symbol der Verbindung: Neue Kunstinstallation feierlich eingeweiht

Die neue Kunstinstallation am Mariazeller Pilgerweg wurde feierlich eingeweiht.

Beim Bildstock „Weißes Kreuz“ – oberhalb der malerischen Weingärten der Winzerfamilie Hudelist – wurde diese weithin sichtbare Kunstinstallation feierlich eingeweiht: ein ikonischer Platz als symbolträchtiges Bild für die Verbindung von Kultur, Natur und Spiritualität.

„Es ist ein Fotopoint der besonderen Art“

Beim Blick durch die Pforte wird die Stadt quasi umarmet und lädt Pilger, Wanderer und Mountainbiker ein, Halt zu machen, innezuhalten und den Blick auf Klagenfurt mit den dahinter liegenden Karawanken zu genießen. „Es ist ein Fotopoint der besonderen Art, der künftig vielfach von den zahlreichen Gästen genutzt und so Klagenfurt in die Welt hinaustragen wird,“ erklären Tourismus-Vorsitzender Adi Kulterer und sein Geschäftsführer Helmuth Micheler unisono.

Durch ihn – mit ihm – in ihm

„Es ist ein schöner Moment, gemeinsam Kunst im öffentlichen Raum zu verwirklichen,“ sagt Dompfarrer Peter Allmaier, der im Namen der Dompfarre dem Tourismusverband die Pforte, die bisher beim Dom eher versteckt gewirkt hat, geschenkt hat. „Die Worte ‚Durch ihn – mit ihm – in ihm‘ am Kunstwerk sollen die Beziehung Gott und Mensch zeigen. An diesem besonderen Ort kommt jetzt auch der Aspekt Natur und Mensch zur Geltung,“ deutet Künstler Werner Hofmeister sein Kunstwerk.