Auf tierischer Mission: Feuerwehr befreit Marder aus misslicher Lage

Marder in Not

Kurz vor 12 Uhr Mittag wurde die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt am gestrigen Montag zu einer Tierrettung alarmiert, wie in einem Facebook-Posting berichtet wird. „Ein Marder blieb in einem Zaun stecken“, so der Grund für den Einsatz. Das Tier in Not konnte schließlich befreit und anschließend frei gelassen werden. Im Einsatz stand die Feuerwehr Kapfenberg-Stadt mit einem Fahrzeug.