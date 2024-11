Streit um Gehälter: In diesem Bereich drohen jetzt Proteste

Veröffentlicht am 12. November 2024, 07:17 / ©martaposemuckel/Pixabay

Die zweite Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag Sozialwirtschaft Österreich (SWÖ) wurde am Montag, dem 11. November, nach zehn Stunden ohne Einigung beendet. Für die rund 130.000 Beschäftigten im privaten Pflege-, Gesundheits- und Sozialbereich bedeutet dies vorerst keine Verbesserung. Die Arbeitgeberseite bietet 3,53 Prozent in der Höhe der rollierenden Inflation an.

Arbeitgeber sehen wenig Spielraum

Geschäfts- und Verhandlungsführerin der Sozialwirtschaft Österreich Yvonne Hochsteiner betonte: „Wir bieten von Anfang an die Inflation der betroffenen zwölf Monate an. Wir tun dies, obwohl es noch nicht klar ist, ob die Fördergeber hier mitgehen werden, denn die Rezession wird diese zu enormen Einsparungen zwingen. Wir hoffen aber, dass der Sozialbereich unberührt bleibt, sodass die Leistungen für die Menschen in Österreich auch weiterhin bedarfsgerecht angeboten werden können.“ Für Hochsteiner wäre darüber hinaus „kaum Spielraum“ vorhanden.

Gewerkschaften machen weiter Druck

Die Gewerkschaften GPA und vida machen weiter Druck auf die Arbeitgeber. Angesichts dessen wurden nun Betriebsversammlungen, Demonstrationen und Aktionen angekündigt. Eva Scherz, Verhandlerin für die Gewerkschaft GPA, erklärt: „Hochprofessionelle Arbeit in Pflege, Betreuung, Gesundheits- und Sozialleistungen ist mehr wert, als derzeit bezahlt wird. Wir erhöhen daher den Druck. Bei österreichweiten Betriebsversammlungen werden die Beschäftigten über den Verhandlungsstand informiert.“ Sonja Hör, Verhandlerin für die Gewerkschaft vida dazu: „Wer die Branche attraktiver machen will, braucht zwei maßgebliche Faktoren: Ein höheres Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen. Bei den Verhandlungen haben wir uns beidem gewidmet, von Seiten der Arbeitgeber aber keine maßgebliche Bewegung wahrnehmen können.“

Aktionen im ganzen Land Betriebsversammlungen während der Arbeitszeit in ganz Österreich

Betriebsrätekonferenz in der Steiermark (12.11.2024)

Demonstration in Wien (18.11.2024)

Kundgebung in Linz (19.11.2024)

„6 Minuten für 6,1 Prozent“: österreichweite Aktion, bei der Beschäftigte am 22.11. ihre Arbeit für sechs Minuten niederlegen



Einigkeit beim Thema Pflegezuschuss

Beim Thema Pflegezuschuss seien für SWÖ-Vorsitzenden Erich Fenninger dagegen die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite in ihren Interessen vereint: „Wir brauchen hier dringend eine Reparatur bei der Finanzierung des Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetzes (EEZG), denn derzeit bekommen viele Beschäftigte diesen Pflegezuschuss nicht, obwohl ihre Tätigkeit dies rechtfertigen würde.“ SWÖ-Vorsitzender Erich Fenninger fordert hier eine Anpassung, um die Ungleichbehandlung im Behindertenbereich zu beenden, wo fast die Hälfte der Beschäftigten den Zuschuss nicht erhält.

Blick auf die dritte Runde

Die Gewerkschaften und die SWÖ planen die nächste und letzte Verhandlungsrunde am 25. November. Beide Seiten streben einen Abschluss an, damit der neue Kollektivvertrag fristgerecht zum 1. Januar 2025 in Kraft treten kann.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 07:24 Uhr aktualisiert