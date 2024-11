Zeichen setzen: Deshalb leuchtet der Lindwurm heute Nacht blau

In der Nacht zum Mittwoch wird der Lindwurm blau beleuchtet.

Die Kampagne „Pneumolight“ ist ein gemeinnütziges, kollaboratives Projekt, das sich dafür einsetzt, die Sichtbarkeit von Lungenentzündungen weltweit zu erhöhen und die Öffentlichkeit über ihre Risiken aufzuklären. Ziel ist es, alle zwei Jahre weltweit ikonische Denkmäler blau zu beleuchten, um den Welt-Pneumonie-Tag zu markieren. Im Jahr 2022 erreichte „Pneumolight“ ein bemerkenswertes Ausmaß: 350 Denkmäler in 50 Ländern wurden blau beleuchtet, um die Öffentlichkeit auf Lungenentzündungen aufmerksam zu machen und über Präventionsmaßnahmen zu informieren. „Klagenfurt zeigt sich solidarisch mit dieser wichtigen weltweiten Kampagne. Lungenentzündungen können jede Altersgruppe betreffen, und durch die Teilnahme an Pneumolight wollen wir dazu beitragen, das öffentliche Bewusstsein für diese Krankheit zu erhöhen und zur weltweiten Prävention beizutragen“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Zeichen setzen: Klagenfurt nimmt an „Pneumolight 2024“ teil

„Mit der blauen Beleuchtung des Lindwurms möchten wir ein Zeichen setzen. Pneumonie ist eine ernsthafte Erkrankung, die weltweit jedes Jahr Millionen von Menschen betrifft. Aufklärung und Prävention sind entscheidend, um Leben zu retten. Die Teilnahme an dieser Kampagne ermöglicht uns, ein starkes Signal für Gesundheit und Vorsorge zu senden“, sagt Gesundheitsreferent Stadtrat Mag. Franz. Petritz. Durch die Teilnahme an „Pneumolight 2024“ und die Beleuchtung des Lindwurms unterstreicht die Stadt Klagenfurt ihr Engagement für den weltweiten Gesundheitsschutz und setzt ein leuchtendes Zeichen für mehr Aufklärung und Prävention.

