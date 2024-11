Weihnachten am Klopeiner See: Ein neuer Adventmarkt am Seeufer

Dieses Jahr findet zum ersten Mal ein Weihnachtsmarkt am Klopeiner See statt.

In diesem Jahr findet am Klopeiner See zum ersten Mal der Weihnachtsmarkt „Weihnachten am Klopeiner See“ statt. Vom 6. bis 15. Dezember 2024 können Besucher täglich von 10 bis 20 Uhr in weihnachtlicher Atmosphäre den Advent genießen. Der Markt bietet eine bunte Mischung aus Ausstellern.

Auftritt von Emely Myles

Für die kleinen Gäste gibt es auch Attraktionen, wie den Schweinchenzug und Kinderreiten. Ein Zauberer sorgt zudem für magische Unterhaltung. Täglich wird Livemusik für eine festliche Atmosphäre sorgen, und besondere Veranstaltungen erwarten die Besucher: Nikolo und Krampus kommen zu Besuch, und das Highlight des Programms ist der Auftritt von Emely Myles, der Fünftplatzierten der letzten Staffel von The Voice.

„Ein besonderes Erlebnis“

Der Weihnachtsmarkt am Klopeiner See hat jedoch noch mehr zu bieten: „Die Atmosphäre am See ist unverwechselbar und sorgt für ein besonderes Erlebnis“, so der Veranstalter Patrick Aichwalder. Das Projekt kam zustande, nachdem der Veranstalter das Potenzial des Sees erkannt und gemeinsam mit dem Tourismusverband und der Gemeinde die Idee vorangetrieben hatte.

Selbstgemachte Heißgetränke

Die Vorbereitungen für den Markt laufen auf Hochtouren und der Veranstalter setzt auf Qualität. Besonders stolz ist er auf die selbstgemachten Heißgetränke, die jedes Jahr bei den Kunden besonders gut ankommen. Auch die Mitarbeitersuche gestaltet sich aufgrund der aktuellen Lage als herausfordernd, doch das Team ist gut aufgestellt.