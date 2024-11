So teuer wie nie: Autobahn-Vignette ab heute im Verkauf

Sowohl im Asfinag Mautshop als auch in der Asfinag-App, sowie bei den sechs Mautstellen, beim ÖAMTC, dem ARBÖ und ADAC und an ausgewählten Tankstellen und Trafiken kann man die digitale Vignette für das kommende Jahr ab dem heutigen Dienstag, 12. November 2024, erwerben. Aber Achtung: Die neue Digitale Jahres-Vignette 2025, auch wenn sie bereits gekauft wird, ist erst ab dem 1. Dezember 2024 gültig. „Unsere Kunden verfügen mittlerweile über eine sehr große Auswahl an Angeboten bei den Vignettenprodukten. So können alle Vorteile, die gerade die Digitalen Vignetten bieten, unkompliziert genutzt werden. Wichtig ist und bleibt, sich rechtzeitig um eine gültige Vignette – egal, ob man klickt oder pickt – zu bemühen“, so ASFINAG-Geschäftsführerin Claudia Eder.

Achtung: Jahres-Vignette hat 18-Tage-Frist

Wichtig ist auch, dass man spätestens am 13. November eine Digitale Jahres-Vignette online kaufen muss, will man sichergehen, dass diese auch ab 1. Dezember 2024 gültig ist. Der Grund dafür liegt in der Konsumentenschutzfrist bei Online-Käufen. Denn: Gemäß der Europäischen Richtlinie für Konsumentenschutz können Kunden vom Online-Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung zurücktreten – die Digitale Vignette ist deshalb erst 18 Tage nach dem Kauf gültig.

Diese Regelung gilt für Kurzzeit-Vignetten

Das gilt aber nur bei der Jahres-Vignette, wie die Asfinag weiter berichtet. Selbst beim Online-Kauf sind die Kurzzeit-Vignetten für einen und zehn Tage nämlich sofort gültig. Aber auch hier gilt: Selbst wenn sie schon jetzt gekauft werden, sind jene für das Jahr 2025 – also die neuen Vignetten – erst mit 1. Dezember gültig.

Kosten für Vignetten steigen 2025 um 7,7 Prozent an

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben werden die Vignettentarife in diesem Jahr, nachdem es im Vorjahr keine Veränderung beim Preis gab, wieder an den harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) angepasst und für 2025 um 7,7 Prozent angehoben. Die Jahres-Vignette für Autos übersteigt damit erstmals die 100-Euro-Marke und kostet für das kommende Jahr 103,80 Euro, jene für Motorräder steigt auf 41,50 Euro.