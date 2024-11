Preis-Schock: Dubai-Schokolade für 2.800 Euro angeboten

Der Hype um die Dubai-Schokolade scheint nicht abzuklingen. Auch immer mehr Supermärkte springen auf den Trend auf und bieten die Süßigkeit nun in ihrem Sortiment an. Zuletzt hat zum Beispiel Spar angekündigt, die Schokolade ebenfalls zu verkaufen. Mehr dazu liest du hier: Dubai Schokolade in Österreich: SPAR bietet nun TikTok-Trend an.

Dubai-Schokolade in Villach für 2.8000 Euro angeboten

Doch die Schokolade zu bekommen, ist gar nicht so einfach. Oft ist sie bereits nach kurzer Zeit ausverkauft oder man muss generell vorbestellen, um eine Chance auf die begehrte Süßigkeit zu haben. Auch Privatpersonen bieten die Dubai-Schokolade immer öfter auf Verkaufsplattformen im Internet an, teilweise zu extrem hohen Preisen. Ein Beispiel aus Villach schockiert besonders – hier wurde Dubai-Schokolade für stolze 2.800 Euro angeboten.

©Screenshot willhaben.at | Dubai-Schokolade wird teilweise zu extrem hohen Preisen im Internet angeboten. ©willhaben.at/Screenshot | In Klagenfurt verlangt ein User 49 Euro für eine Tafel Dubai-Schokolade.

Das Inserat wurde inzwischen allerdings wieder gelöscht. Ob es sich dabei also um einen Fehler handelte, sich jemand einen Scherz erlauben wollte oder die Süßigkeit tatsächlich einen Käufer gefunden hat, ist nicht klar. In Klagenfurt wiederum gibt es Angebote in Höhe von 180 Euro für 12 Stück oder 15 Euro pro Tafel. Ein weiterer Anbieter verlangt 49 Euro für eine Tafel der Dubai-Schokolade. Zum Vergleich: In Supermärkten kostet die Schokolade meist zwischen fünf und 15 Euro. In jedem Fall handelt es sich bei der speziellen Süßigkeit also um einen teuren Trend.

Was ist das Besondere an der Dubai-Schokolade? Dubai-Schokolade zeichnet sich oft durch ihre luxuriöse Aufmachung und hochwertige Zutaten aus. Häufig wird sie mit exotischen Zutaten, wie Safran, Datteln oder Rosenwasser, verfeinert und ist in stilvollen Verpackungen erhältlich, die an die reiche Kultur und den luxuriösen Lebensstil Dubais erinnern.

