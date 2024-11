25.000 Unterschriften für ein Laborfleisch-Verbot in der Steiermark

Die Landwirtschaftskammer Steiermark hat gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer Kärnten eine deutliche Botschaft gesendet. Insgesamt 68.787 Unterschriften wurden gegen die Einführung von Laborfleisch gesammelt. Allein in der Steiermark unterzeichneten 25.112 Personen die Petition „Laborfleisch? Nein, danke!“. Präsident Franz Titschenbacher zeigte sich über das Ergebnis erfreut: „Unsere Erwartungen wurden übertroffen. Unser Ziel waren 20.000 Unterschriften. Jetzt sind es 25.112 Personen geworden, die sich gegen Laborfleisch auf unseren Tellern ausgesprochen haben.“ Die Petition, die im April gestartet wurde, richtet sich gezielt an die kommende Bundesregierung. Ziel ist es, ein Verbot von Laborfleisch in das nächste Regierungsprogramm zu verankern. Titschenbacher betont: „Dieses starke Votum in beiden Bundesländern ist nicht vom Tisch zu wischen.“

Übergabe an die Regierungsverhandler geplant

Die gesammelten Unterschriften sollen noch im November an die Verhandlungsparteien der neuen Bundesregierung übergeben werden. An der Übergabe werden neben Franz Titschenbacher auch Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer, der Kärntner LK-Präsident Siegfried Huber sowie der Kärntner Agrarlandesrat und Martin Gruber teilnehmen. „Unsere Forderung ist daher, dass die nächste Bundesregierung sich klar gegen eine Zulassung von Laborfleisch in Österreich und in Europa aussprechen muss. Wir wollen die Unterschriften noch im November übergeben“, betont Titschenbacher. Die Unterschriften sollen in Wien übergeben werden, sobald die Regierungsverhandlungen offiziell beginnen.

Österreichs Rolle in der EU

Obwohl die Entscheidung über die Zulassung von Laborfleisch letztlich auf EU-Ebene getroffen wird, sieht Titschenbacher hier auch eine besondere Verantwortung für Österreich. „Deshalb muss es unser Ziel sein, dass Österreich gemeinsam mit anderen europäischen Staaten eine Allianz gegen Laborfleisch bildet. Ein Bündnis gegen Fake-Fleisch und für echte Lebensmittel“, erklärt er. Aktuell prüft die Europäische Lebensmittelbehörde (EFSA) einen Antrag eines französischen Unternehmens, Laborfleisch zuzulassen. Diese Prüfung läuft seit Mitte September und soll innerhalb von neun Monaten abgeschlossen sein. Das Ergebnis wird dann der EU-Kommission vorgelegt, die den Mitgliedsstaaten einen Gesetzesentwurf zur Abstimmung vorlegen muss. Für eine Zulassung von Laborfleisch in der EU ist eine qualifizierte Mehrheit erforderlich, die mindestens 55 Prozent der Mitgliedsstaaten und 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren muss. Bisher haben sich Italien und Ungarn klar gegen die Zulassung positioniert, auch Frankreich steht dem Vorhaben kritisch gegenüber. „Mit einer klaren Positionierung kann Österreich entscheidend dazu beitragen, dass Laborfleisch nicht auf den europäischen Markt gelangt“, unterstreicht Titschenbacher.

Sensibilisierung der Öffentlichkeit

Die Landwirtschaftskammer will weiterhin aktiv daran arbeiten, das Thema Laborfleisch in die öffentliche und politische Diskussion zu bringen. Es geht hier um eine Richtungsentscheidung. Mit einer klaren Positionierung kann Österreich dazu beitragen, dass Fake-Fleisch gar nicht auf den europäischen Markt kommt“, so Titschenbacher abschließend. Mit dieser Petition und der geplanten Übergabe der Unterschriften will die Landwirtschaftskammer ein deutliches Zeichen setzen und die politische Debatte rund um Laborfleisch maßgeblich beeinflussen. Die kommenden Wochen und Monate könnten entscheidend dafür sein, wie sich Österreich und die EU in dieser Frage positionieren werden.