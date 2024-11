Tierschützer schlagen nach Wolf-Abschuss in Hermagor Alarm

Dazu der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz:“ Bis jetzt mussten wir alle Anzeigen zurücklegen, weil es sich bei den Abschüssen um gesetzliche Verordnungen handelt. Es kann da nur die EU reagieren.“ Wegen der Abschüsse wurde von der Europäischen Union bereits gegen Österreich ein Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, das mit einer Geldstrafe in Millionenhöhe enden könnte.

Wolfabschuss in Hermagor: Tierschützer aufgebracht

„Aber auch die Strafe wird Gruber nicht stoppen, denn sie betrifft den Bund und nicht das Land“, vermutet Martin Balluch, der Chef des Vereines gegen Tierfabriken. Balluch meint dazu auch in einer Aussendung: „Jetzt wurde ohne öffentliche Vorankündigung der bereits 15. Wolf in Kärnten erschossen und es passiert immer das gleiche Spiel: ein Wolf habe sich irgendetwas Menschlichem, wie einem Gehöft oder einer Wildfütterung, genähert, sei mit unbekannten Maßnahmen vergrämt und dann gleich erschossen worden.“ Er schreibt weiter: „Zuerst klatschen dann schießen. Und immer seien es nur Risikowölfe gewesen. Diese Wölfe haben als keinen Schaden angerichtet, sie hätten das lediglich potenziell können, bis der klatschende Schütze die Menschheit gerettet hat. Dieses Vorgehen ist so offensichtlich rechts- und verfassungswidrig, dass das nicht einmal einer Diskussion bedarf“, kritisiert er. Und: Es ziele darauf ab, den Wolf so rasch wie möglich wieder auszurotten. „Ein erbärmliches Spiel auf dem Rücken von Tier- und Naturschutz, und dem Rechtsstaat zeigt Landesrat Gruber den Stinkefinger.“

Appell: „…jeden Abschuss durch diese Trophäenjäger auf den Grund gehen“

Markus Kitz: „Dazu liegen jetzt auch noch einige Strafanzeigen bei der Oberstaatsanwaltschaft in Graz zu einer weiteren Beurteilung.“ Tierschützer kritisieren, dass die Staatsanwaltschaft noch nie geprüft habe, ob hier tatsächlich bei allen 15 Abschüssen überhaupt eine Gefährdung von Menschen stattgefunden hat. „Man sollte jeden Abschuss durch diese Trophäenjäger auf den Grund gehen und klären, wie weit entfernt ein Wolf sich tatsächlich von einer Behausung aufgehalten, wie konkret eine Gefährdung stattgefunden hat und mit welchen Mitteln versucht wurde, das Tier zu vergrämen“, so Balluch. Der Verdacht: „Die Verordnungen könnten zu schnell, vielleicht sogar fahrlässig erlassen worden sein“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 11:36 Uhr aktualisiert