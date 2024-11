Homophober Angriff: Mann (61) bedrohte Frauen mit Messer

Der Verdächtige gab bei seiner Vernehmung an, gleichgeschlechtliche Paare zu verabscheuen.

Gegen 13 Uhr verschreckte ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark verbal mehrere Schüler bei der Bushaltestelle am Hauptplatz in Fehring, sodass einige die Flucht ergriffen. „Danach bemerkte der Verdächtige eine Frau, die sich mit einer Freundin offenbar als Paar zeigte. Der Mann bedrohte die Frauen mit einem Messer (Klingenlänge ca. 9 cm)“, berichtet die Polizei. Danach flüchtete der Mann in zunächst unbekannte Richtung.

Mann war der Polizei bereits bekannt

Die Polizei nahm sofort die Fahndung nach dem amtsbekannten 61-Jährigen auf und konnte ihn im Ortsgebiet von Fehring stellen und festnehmen. Der Verdächtige gab bei seiner Vernehmung an, gleichgeschlechtliche Paare zu verabscheuen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der Verdächtige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er wird angezeigt. Es gilt die Unschuldsvermutung.