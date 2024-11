In eigener Wohnung überfallen: Bekannte lockte 19-Jährigen in Falle

Am Freitag, dem 18. Oktober 2024, erstattete ein 19-Jähriger Anzeige bei einer Polizeiinspektion. Er sei zwei Tage zuvor, am 16. Oktober 2024, in seiner Wohnung in Floridsdorf von vier Personen ausgeraubt worden. In jener Nacht habe eine Bekannte, eine 19-jährige Österreicherin, bei ihm angeläutet. Als er die Tür öffnete, wurde er von drei Männern (20,21,22, alle drei Österreicher) überrascht. Seine Bekannte stand auch vor der Tür.

Brutaler Überfall

Danach ging alles ziemlich schnell. Die Landespolizeidirektion Wien berichtet: „Zwei der Männer sollen das Opfer unvermittelt mit Schlägen attackiert und anschließend festgehalten haben. Der dritte Mann soll den 19-Jährigen mit einem Messer bedroht und Wertgegenstände gefordert haben. Die Tatverdächtigen sollen Bargeld, Schuhe und eine Musikbox geraubt haben, ehe sie flüchteten.“

Erfolgreiche Ermittlungen

Die Ermittlungen zeigten Erfolge: Zunächst wurde die Frau und der 21-jährige Tatverdächtige ausgeforscht. „Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien konnten die beiden am 30. Oktober 2024 an der Wohnadresse des 21-Jährigen festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte ein Paar der geraubten Schuhe sowie eine geringe Menge Suchtmittel (vermutlich Cannabiskraut) vorgefunden und sichergestellt werden“, heißt es.

Festnahme

Doch damit waren die Ermittlungen noch nicht beendet. Die beiden übrigen Tatverdächtigen wurden ebenso ausgeforscht. Am Dienstag, dem 5. November 2024, und Mittwoch, 6. November, wurden die beiden an ihren jeweiligen Wohnadressen festgenommen. Bei der Durchsuchung wurden die gestohlene Musikbox, das zweite Paar der geraubten Schuhe sowie ebenfalls eine geringe Menge Suchtmittel (vermutlich Cannabiskraut) sichergestellt. Drei der Tatverdächtigen zeigten sich teilweise geständig, der 22-Jährige verweigerte die Aussage.