Advent in Graz: Diese Neuerungen und Highlights gibt es heuer

Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (links) und Citymanagerin Verena Hölzlsauer (rechts) präsentierten am Dienstag die Neuerungen und Highlights für den Advent 2024 in Graz.

Am heutigen Dienstagvormittag, den 12. November wurden bei einer Pressekonferenz am Glockenspielplatz, wo sich der Adventmarkt schon im Aufbau befindet, Einblicke in Neuerungen, Highlights und das diesjährige vorweihnachtliche Programm in Graz gegeben. Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP) und Citymanagerin Verena Hölzlsauer präsentierten eine ersten Vorgeschmack auf die bevorstehende besinnliche Zeit in der steirischen Landeshauptstadt.

Advent als „fünfte Jahreszeit“ in Graz

Langsam, aber sicher kehrt die für viele schönste Zeit im Jahr in die steirische Landeshauptstadt ein: Mit der Montage der Weihnachtsbeleuchtung und dem Aufbau der Adventmärkte macht sich Graz für den Start der Adventzeit am 21. November bereit. Schließlich steht mit dem „Advent in Graz“ das größte und längste Event des Jahres in der Murmetropole, das jedes Jahr ein Millionenpublikum aus dem In- und Ausland anzieht, an. Im Vorjahr kamen mehr als zwei Millionen Menschen – und damit so viele noch nie in die Grazer City (100.000 Menschen mehr als 2022). „Der Advent in Graz‘ ist längst zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden“, betont Wirtschaftsstadtrat Günter Riegler (ÖVP). „Die Innenstadtwirtschaft und die vielen Händlerinnen profitieren in den Wochen vor Weihnachten, traditionell das Hauptgeschäft des Jahres, von der Frequenz in der Grazer City. Und: Der Advent ist auch touristisch mittlerweile ein Faktor. Man könnte sagen, er ist zur fünften Jahreszeit in Graz geworden.“

Grazer Advent als Tourismus-Magnet

Wie die Auswertungen der anonym erhobenen Handydaten von A1 zeigen, kamen im Schnitt rund 9 Prozent der Besucherinnen aus dem Ausland, an den Advent-Samstagen stieg der Anteil sogar auf über 15 Prozent und damit weit über den Jahresschnitt. „Im Dezember verzeichnen die Hotelleriebetriebe in Graz zwischen 90.000 und 100.000 Nächtigungen. Zum Vergleich: In der Zeit, als es den ,Grazer Advent‘ in der heutigen Form noch nicht gab, also in den 1990er-Jahren, waren es noch unter 30.000″, erklärt Riegler. An Spitzentagen wurden im Advent 2023 rund 90.000 Besucherinnen in der Innenstadt gezählt. Sie sind im Schnitt zwei Stunden auf den Märkten unterwegs, geben an den Ständen pro Person rund 13 Euro und im Handel und der Gastronomie etwa 40 Euro aus – macht in Summe 100 Mio. Euro Umsatz.

Neuer Adventmarkt am Karmeliterplatz

Den Verantwortlichen ist es ein Anliegen Altbewährtes zu erhalten, das Angebot aber auch stets weiterzuentwickeln, was aufgrund von Budgetkürzungen kein einfaches Unterfangen war – letzten Endes aber aufgrund neuer Partnerschaften doch geglückt ist. So bietet der „Advent in Graz“ heuer auch einige spektakuläre Neuerungen. Diesen vorangegangen ist Anfang des Jahres eine rechtlich erforderliche europaweite Ausschreibung für die Vergabe der Adventmärkte auf öffentlichen Grazer Plätzen, die die Holding Graz abgewickelt hat. „Am Karmeliterplatz entsteht heuer ein gänzlich neuer Adventmarkt, nämlich ein Weihnachtsdorf mit kunstvollen Lichtinstallationen, Kunsthandwerk und einem gastronomischen Angebot aus der Region.

Grazer Adventmärkte öffnen am 22. November

Am Eisernen Tor und am Mariahilferplatz ziehen neue Marktbetreiber ein, die ebenfalls ein neues Konzept mit Schwerpunkt auf regionalen Waren bieten“, verrät Riegler. Den traditionellen Auftakt der Grazer Weihnachtszeit bildet die Eröffnung der Adventmärkte am 22. November. Schon am Tag davor, am 21. November, wird die Weihnachtsbeleuchtung in einem feierlichen Rahmen an der Ecke zur Sporgasse offiziell eingeschalten. Auf insgesamt 60 Grazer Straßen, Gassen und Plätze haben die Mitarbeiter der Energie Graz diese im Auftrag des Holding Graz Citymanagements montiert.

©5 Minuten Die Grazer Adventmärkte öffnen am 22. November ihre Pforten

2024 gibt es statt 15 insgesamt 16 Adventmärkte in Graz

„Insgesamt 16 Adventmärkte präsentieren sich im Advent 2024 mit einem variierenden Sortiment und unterschiedlichen Schwerpunkten – Regionales, Traditionelles, Nachhaltigkeit, Kinder, Kunsthandwerk, Internationales – in der Grazer City“, erklärt Hölzlsauer. „Wir freuen uns, dass wir mit Ivents, CompanyCode und easy conceptz drei neue Marktbetreiber an Board haben, die den Karmeliterplatz, das Eiserne Tor und den Mariahilferplatz in der Vorweihnachtszeit gänzlich neu bespielen.

Acht Adventmärkte in Graz haben eine Charity-Hütte

Hinzu kommt unser neues Charitykonzept, das vorsieht, dass jeder Adventmarkt ab 11 Ständen eine Hütte für eine gemeinnützige Organisation oder Verein kostenfrei zur Verfügung stellt“, betont Hölzlsauer. Im Advent 2024 beherbergen acht Adventmärkte eine solche Charity-Hütte: Hauptplatz, Färberplatz, Eisernes Tor, Mehlplatz, Mariahilferplatz, Karmeliterplatz, Franziskanerviertel und Tummelplatz. Die Organisationen reichen dabei vom Roten Kreuz über die Lions bis hin zum Odilieninstitut, den Pfadfindern und den „Apothekern ohne Grenzen“ und Steirern helfen Steirern.

Die Neuerungen für den Grazer Advent 2024 im Überblick Weihnacht am Karmeliterplatz Betreiberin: Ivents Kulturagentur Lientscher & Perna GmbH

Ivents Kulturagentur Lientscher & Perna GmbH Konzept: Ein romantisches, ländliches Weihnachtsdorf mit einem Labyrinth aus ca. 20 duftenden Lärchenholz-Hütten, kunstvollen Lichtinszenierungen, kreativen Ausstellern und gastronomischem Angebot.

Ein romantisches, ländliches Weihnachtsdorf mit einem Labyrinth aus ca. 20 duftenden Lärchenholz-Hütten, kunstvollen Lichtinszenierungen, kreativen Ausstellern und gastronomischem Angebot. Eine kunstvolle Dekorationsinsel und eine Bühne mit imposanten Skyliner-Schirmsystem runden das Angebot ab.

Auch der Händler-Verein Echt Graz hat hier heuer erstmals einen Stand mit der Stadtapotheke, Van den Berg-Gewürzen, Christinas Meisterkonditorei und Stoichart Leder Advent am Eisernen Tor Betreiberin: CompanyCode Werbe GmbH

CompanyCode Werbe GmbH Konzept: Der Markt steht für Besinnlichkeit und gemütliches Beisammensein. Rund 20 Stände bieten Kunsthandwerk, regionale Speisen und Getränke aus verschiedenen steirischen Regionen, untermalt von einem neuen Lichtkonzept. Winter Wonderlend am Mariahilferplatz Betreiber : easy conceptz

: easy conceptz Konzept: Traditioneller Adventmarkt mit regionalen vorweihnachtlichen Waren, neuartigem Lichtkonzept und einem großen beleuchteten Baum in der Platzmitte. Adventlounge Schmiedgasse Konzept: Unter Vorbehalt der Markterweiterung werden die Hütten in diesem Jahr nach Süden verschoben. Neu sind das Lichtobjekt „Love Graz“ und die optische Verbindung der Stände im Norden und Süden. Green Event Durch die Neuausschreibung haben sich alle Bieter mit dem Thema Ökologie und Nachhaltigkeit auf den Grazer Adventmärkten intensiv beschäftigt.

Der Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz ist der erste Green Events Adventmarkt in der Steiermark.

Ebenfalls verpflichten sich der Tummelplatz und der Färberplatz freiwillig, die Kriterien von „Green Event Steiermark“ einzuhalten und werden nach erfolgreicher Prüfung durch das Land Steiermark (Abteilung 14) das Logo „Green Event“ tragen dürfen. Musikalisches Rahmenprogramm – von 1. bis 22. Dezember 2024: In Kooperation mit lokalen Künstler u.a. des steirischen Volksliedwerks wird ein vielfältiges Musikprogramm entwickelt, das verschiedene Geschmäcker anspricht – von traditionellen steirischen Adventliedern über Bläserensembles bis hin zu zeitgenössischen Interpretationen. Ein musikalisches Rahmenprogramm wird es u.a. im Landhaushof (Eiskrippe), im Innenhof der Diözese, am Schlossbergplatz und Uhrturm, am Nikolaiplatz, in der Herrengasse/Jungferngasse, am Färberplatz sowie in der Mariahilferstraße/Stockergasse geben. Märchenwald am Schloßbergplatz: In Kooperation mit dem Kindermuseum FRida & freD wird das neue Konzept „Wald der Geschichten“, eine Erweiterung der Märchenbahn im Schlossbergstollen, umgesetzt. Im Wald der Geschichten am Schlossbergplatz West befinden sich ca. 60 Weihnachtsbäume, die mit wetterfesten Anhängern geschmückt werden. Mitten im Märchenwald gibt es zusätzliche Baumstämme mit Illustrationen zu drei Märchen. Plaketten mit QR-Codes neben den Bildern ermöglichen es, die Märchen anzuhören – speziell eingesprochene Texte für den Märchenwald vermitteln die Geschichten. An der Ostseite des Platzes wird um den Brunnen ein überdimensionaler Adventkranz (Durchmesser ca. 3m) installiert.

Bewährte Highlights des Grazer Advents Weihnachtsbeleuchtung + Projektion Rathaus ab 21. November: Rund 760.000 LEDs werden am 21. November ab 16.30 Uhr am Hauptplatz, Ecke Sportasse mit musikalischer Begleitung des steirischen Volksliedwerks eingeschalten. Insgesamt 5 Wochen dauert die Montage inkl. Nachtarbeiten durch die Energie Graz. Die Schaltzeiten sind täglich von 16 Uhr bis 22 Uhr, am 24. Dezember und 31. Dezember von 16 Uhr bis 2 Uhr. 16 Grazer Adventmärkte (Eröffnung am 22. November): Christkindlmarkt vor dem Rathaus

Adventlounge in der Schmiedgasse

Advent am Eisernen Tor

Gutes aus aller Welt am Tummelplatz

Adventmarkt am Glockenspielplatz

Adventmarkt am Mehlplatz

Grieskindlmarkt am Nikolaipatz

Christkindlmarkt am Südtirolerplatz

Aufsteirern-Weihnachtsmarkt am Schlossberg

Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel

Kinderadvent in der Kleinen Neutorgasse

ARTvent im Lesliehof

Adventmarkt im Joanneumsvierte

Kunst/handwerks/markt am Färberplatz

Winter Wonderlend am Mariahilferplatz

Weihnacht am Karmeliterplatz Freifahrt mit den Öffis an den Adventsamstagen in der gesamten Zone 101 Eiskrippe – Eröffnung am 30. November: Die weltweit bekannte Eiskrippe im Landhaushof in Graz mit ihren lebensgroßen Krippenfiguren aus bis zu 35 Tonnen Eis wird heuer zum 21. Mal unter der Leitung des renommierten finnischen Eiskünstlers Kimmo Frosti umgesetzt. Am 23. November 2024 organisiert das Team um Kimmo Frosti in Zusammenarbeit mit der Firma Grünewald Fruchtsaft GmbH in Stainz ein Schauschnitzen. Christbaum – Illumination am 30. November: Die 29 Meter hohe und rund 80 Jahre alte Fichte ist, so wie letztes Jahr, auch heuer wieder eine Spende der Gemeinde Altaussee und der Österreichischen Bundesforste. Im Dezember 2023 wurde der Christbaum bereits zu Vollholzplatten verarbeitet. In Zusammenarbeit mit der Koordinationsstelle City of Design wurde ein lokaler Tischler (Innenstadt-Tischlerei Mori) beauftragt, aus dem Holz des Baumes drei hochwertige Bänke anzufertigen. Eine der Bänke wird im Rahmen von Steirer helfen Steirern versteigert, eine ist der Hauptgewinn beim Holding Graz Adventkalender. Das Restholz wird an den Verein Erfa gespendet. Krippenweg: 2023 hat das Holding Graz Citymanagement ein neues Format für den Krippenweg entwickelt. Mit dieser adventlichen Reise durch die Krippenkunst von Graz konnten bereits im ersten Jahr 22 Teilnehmerinnen gewonnen werden. Heuer sind es 40 Stationen, davon 35 Innenstadt-Betriebe, die am Krippenweg teilnehmen. Dazu gibt es heuer ein Gewinnspiel, bei dem Gutscheine der beteiligten Betriebe verlost werden. Adventbim und Bummelzug: Adventbim: Betrieb von 22. November bis 24. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag von 16 Uhr bis 21 Uhr und am 24. Dezember von 11 Uhr bis 17 Uhr

Betrieb von 22. November bis 24. Dezember jeweils Freitag bis Sonntag von 16 Uhr bis 21 Uhr und am 24. Dezember von 11 Uhr bis 17 Uhr Bummelzug: Der Bummelzug (Elektrozug) wird in der Zeit von Freitag, 22. November bis inkl. Dienstag, 24. Dezember 2024 täglich in der Zeit von 11 Uhr bis 20 (am 24. Dezember bis 14 Uhr) Uhr auf folgender Strecke fahren: Hauptplatz – Schmiedgasse – Landhausgasse – Herrengasse – Stubenberggasse – Schmiedgasse -Albrechtgasse – Neutorgasse – Murgasse – Hauptplatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 11:43 Uhr aktualisiert