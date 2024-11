Steirische Firma schlitterte in Millionen-Insolvenz: So geht es weiter

Wie berichtet, wurde Mitte August bekannt gegeben, dass über das Vermögen der KBO Ostermann GmbH vor dem Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet wurde. Unternehmensgegenstand des schuldnerischen Unternehmens sind Pulverbeschichtungen für metallische Oberflächen. Näheres dazu hier: Millionen-Pleite: Steirische Beschichtungsfirma ist insolvent.

Sanierungsplan verbessert

Nun informiert der Alpenländische Kreditorenverband in einer Aussendung: Die Schuldnerin hat am 6. November 2024 den bis dahin angebotenen Sanierungsplan (20 Prozent binnen 24 Monaten) insoweit verbessert, dass die Insolvenzgläubiger nunmehr eine Gesamtquote von 25 Prozent, davon eine Barquote von 10 Prozent auszuschütten durch die Insolvenzverwalterin binnen 14 Tagen nach Rechtskraft der Bestätigung des Sanierungsplans, sowie eine weitere Teilquote von 7,5 Prozent binnen einem Jahr nach rechtskräftiger Bestätigung des Sanierungsplans und eine weitere Teilquote von 7,5 Prozent binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans zu bezahlen ist.

Sanierungsplan wurde angenommen

Insgesamt wurden laut AKV Forderungen in der Höhe von 3.420.584,94 Euro angemeldet, wovon insgesamt 3.019.826,35 Euro anerkannt wurden. „Festzuhalten ist, dass im Laufe des Verfahrens weitgehende Sanierungsmaßnahmen gesetzt wurden in deren Zuge mehrere Teilbereiche an verschiedenen Standorten geschlossen wurden. Über den genannten Sanierungsplan wurde in der Tagsatzung am 12. November 2024 beim Landesgericht für ZRS Graz abgestimmt, wobei die notwendigen gesetzlichen Mehrheiten erreicht wurden und der Sanierungsplan somit von den Gläubigern angenommen wurde, heißt es seitens des AKV.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 11:56 Uhr aktualisiert