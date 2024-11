Hunderte Euro: Österreicher können sich diese Bonus-Zahlungen holen

Um die Energiepreise in den Griff zu bekommen, können viele Österreicher auch heuer wieder einen Heizkostenzuschuss beantragen - in unterschiedlichen Formen.

Während der Winter langsam Einzug in großen Teilen Österreichs hält und die Temperaturen sich stetig dem Gefrierpunkt nähern, hat die Heiz-Saison in vielen Haushalten bereits begonnen. In Kombination mit der Wetterlage hat sich die Luftqualität in Wien in den vergangenen Tagen auch deutlich verschlechtert, größere Anstrengungen sollte man derzeit vermeiden. In den Bundesländern wird man in unterschiedlicher Form durch Heizkostenzuschüsse und dergleichen unterstützt. Wir haben den Überblick.

Kärnten: Heizzuschuss bringt ein letztes Mal bis zu 180 Euro

Seit 1. Oktober kann der Kärntner Heizzuschuss bei der Wohnsitzgemeinde eingebracht werden, es gibt einen „großen“ und einen „kleinen“ Heizzuschuss. Je nach Haushaltseinkommen kann man so 180 bzw. 110 Euro bekommen. Der Kärntner Heizzuschuss wird in dieser Variante jedenfalls zum letzten Mal ausbezahlt Mehr dazu hier: Ab Oktober: 180 Euro-Bonus wird zum letzten Mal ausbezahlt.

Diese Einkommensgrenzen gelten für den Kärntner Heizzuschuss: Für den großen Heizzuschuss (180 Euro): Alleinstehende: 1.270 Euro netto

Zwei- Personen-Haushalte: 1.840 Euro netto

Für jede weitere Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, wird ein Zuschlag von 360 Euro bei den Einkommensgrenzen berücksichtigt. Für den kleinen Heizzuschuss (110 Euro): Alleinstehende: 1.510 Euro netto

Zwei-Personen-Haushalte: 2.080 Euro netto

Für jede weitere Person, die im gemeinsamen Haushalt lebt, wird ein Zuschlag von 360 Euro bei den Einkommensgrenzen berücksichtigt.

Steiermark: Steirer bekommen 340 Euro Heizkostenzuschuss

Seit 7. Oktober bis zum 28. Februar 2025 kann man in der Steiermark den Heizkostenzuschuss beantragen – das geht außerhalb von Graz erstmals auch online. Wieso in der Landeshauptstadt kein online-Antrag möglich ist, erfahrt ihr hier: Heizkostenzuschuss in Graz: Warum Bürger weiterhin auf Papier angewiesen sind. Die Netto-Einkommensobergrenzen (für Ein-Personen-Haushalte 1.572 Euro, Haushaltsgemeinschaften 2.358 Euro sowie 472 Euro für jedes Familienbeihilfe beziehendes, im Haushalt lebendes Kind) wurden angepasst. Der Zuschuss bringt 340 Euro für anspruchsberechtigte Steirer.

So sieht die Lage in Wien, Salzburg & Tirol aus

Während es in Wien derzeit (noch) keinen Heizkostenzuschuss gibt, werden in der Bundeshauptstadt kostenlose Beratungen zum Thema Energie angeboten. Mehr dazu hier. Sowohl der Tirol-Zuschuss als auch der Salzburger Heizkostenzuschuss konnten in diesem Jahr für die vorangegangene Förderperiode nur bis Ende September 2024 beantragt werden. Informationen zu kommenden Heizkostenzuschüssen gibt es derzeit nicht.

Burgenland: Wärmepreisdeckel bringt bis zu 2.000 Euro

Im Burgenland gibt es keinen Heizkostenzuschuss per se, im östlichsten Bundesland Österreichs heißt die Hilfeleistung des Landes „Wärmepreisdeckel“. Dieser kann Haushalten mit maximal 63.000 Euro Jahresnettoeinkommen bis zu 2.000 Euro bringen. Dabei wurden Zumutbarkeitsgrenzen definiert und je nachdem werden auch die „Deckel“ ausbezahlt.

Das sind die Zumutbarkeitsgrenzen im Burgenland: 3 Prozent bei Netto-Jahreshaushaltseinkommen bis 23.000 Euro

4 Prozent bei Netto-Jahreshaushaltseinkommen bis 33.000 Euro

5 Prozent bei Netto-Jahreshaushaltseinkommen bis 43.000 Euro

6 Prozent bei Netto-Jahreshaushaltseinkommen bis 63.000 Euro Beispiel: Liegt das Netto-Jahreshaushaltseinkommen bei 32.000 Euro, liegt der zumutbare Heizaufwand bei 1.280 Euro. Alles, was bei den tatsächlichen Kosten für Heizen und Co. drüber liegt, bekommt man vom Bundesland – bis zu einer Obergrenze von 2.000 Euro. Alle weiterein Infos findet ihr hier.

Niederösterreich: 150 Euro für sozial Bedürftige

In Niederösterreich bekommen sozial Bedürftige einen einmaligen Heizkostenzuschuss in Höhe von 150 Euro. Dieser kann seit 21. Oktober und bis 31. März 2025 am Gemeindeamt des Hauptwohnsitzes beantragt werden. Den Heizkostenzuschuss bekommen dabei Ausgleichszulagenbezieher, Bezieher einer Mindestpension, Bezieher einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung und sonstige Einkommensbezieher, deren Familieneinkommen den Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. Zu allen weiteren Infos und zum Antrag kommt ihr hier.

Oberösterreich: Heizkostenzuschuss bringt 200 Euro

Lebt man in Oberösterreich und möchte einen Heizkostenzuschuss in der Höhe von 200 Euro beantragen, muss man das jedenfalls bald machen. Dieser kann nämlich nur noch bis Ende November 2024 beantragt werden. Die Gewährung des Zuschusses ist auch in Oberösterreich von der Höhe des Einkommens abhängig, Ein-Personen-Haushalte dürfen nicht über 19.070 Euro brutto, Mehrpersonenhaushalte nicht über 26.940 Euro brutto verdienen. Hier kommt ihr zum Antrag.

Vorarlberg: Zuschuss bringt bis zu 330 Euro

Der Vorarlberger Heizkostenzuschuss kann seit 14. Oktober bis 21. Februar beim Wohnsitzgemeindeamt beantragt werden – persönlich oder online. Der Zuschuss beträgt dabei einmalig maximal 330 Euro und man muss das aktuelle Einkommen bei Antragsstellung nachweisen. Erhält man bereits eine Unterstützung aus der offenen Sozialhilfe für den Lebensunterhalt und/oder Wohnbedarf, bekommt man „nur“ 180 Euro. Zudem gibt es eine „Einschleifregelung“ bis 250 Euro. Mehr zum Heizkostenzuschuss in Vorarlberg und zu den Einkommensgrenzen findet ihr hier.