Am Weg zur Arbeit: Polizeischüler eilt Unfallopfer zu Hilfe

Dienstagfrüh, gegen 6.45 Uhr, lenkte ein 58-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan sein Auto auf der Metnitztal Landesstraße im Ortsgebiet von Friesach. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Begrenzungsmauer.

Polizeischüler half verunfallten Lenker

Ein Polizeischüler der gerade auf den Weg zu seiner Dienststelle war, nahm den Unfall wahr. Er leistete sofort erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Kraft. Der Verunfallte wurde in weiterer Folge durch den eintreffenden Rettungsdienst und Notarzt versorgt und im Anschluss in das LKH Klagenfurt verbracht. Ein durchgeführter Alkomatentest verlief positiv. Der 58-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.