Klagenfurterin wollte helfen und verlor tausende Euro an Betrüger

Eine 67-jährige Frau in Klagenfurt fiel Betrügern zum Opfer.

Veröffentlicht am 12. November 2024, 14:01 / ©Pexels / Karolina Grabowska

Eine 67 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt erstattete am 11. November 2024 eine Anzeige, weil sie von ihrem vermeintlichen Sohn via Messenger Dienst am Handy zur Überweisung von mehreren tausend Euro gebeten wurde. Die Frau überwies den geforderten Geldbetrag und stellte erst danach den Betrug fest.