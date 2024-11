Erst drei Jahre später: Tatortspur führte zu Verdächtigen

Veröffentlicht am 12. November 2024, 14:16 / ©Montage: Canva

Der Raub ereignete sich am 17. Juni 2021, als ein maskierter Täter die Angestellte eines Wettlokals in Götzis, Bezirk Feldkirch, mit einem Teleskop-Schlagstock bedrohte und die Herausgabe von Bargeld forderte. Die damals gesicherten Spuren führten nun zur Identifizierung eines Mannes, gegen den jüngst wegen Drohungen, die er im eigenen Bekanntenkreis äußerte, ermittelt wurde. Im Rahmen dieser Ermittlungen erfolgte auch die erkennungsdienstliche Behandlung des Beschuldigten und der nunmehr positive Abgleich zur Tatortspur aus dem Jahr 2021.

Ist der Verdächtige für weitere Raubüberfälle verantwortlich?

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 25-jährigen türkischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Feldkirch, der aktuell ohne Beschäftigung ist. Am 4. November 2024 konnte er durch Einsatzkräfte des LKA Vorarlberg an seiner Wohnadresse festgenommen werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde der Beschuldigte in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert und die Untersuchungshaft wurde verhängt. Das LKA führt aktuell umfassende Ermittlungen durch, um mögliche Verbindungen des Beschuldigten zu weiteren Raubüberfällen zu klären.