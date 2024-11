Ilzer zu Hoffenheim? Der Erfolgscoach des SK Sturm äußert sich konkret

Veröffentlicht am 12. November 2024, 14:44 / ©SK Sturm Graz

Wie bereits von uns berichtet steht in Hoffenheim ein Trainerwechsel an. Nach neuesten Medienberichten wird nun immer wahrscheinlicher, dass ein Sturm-Trainer Ilzer dem dortigen Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nachfolgen wird.

Könnte Realität werden

Das bisherige Gerücht könnte nun tatsächlich bald Realität werden, denn der 47-Jährige bezieht nun bereits selbst dazu Stellung.

Extrem spannend

„Ich sag es, wie es ist: Es hat in den letzten vier Jahren öfters Themen gegeben, viel mehr als zehnmal, da waren gute Klubs dabei. Jetzt ist wieder etwas am Tisch, mit dem ich mich befasse. Es ist von der Konstellation her extrem spannend: Es ist eine Top-5-Liga, der Sportdirektor heißt Andi Schicker. Der Verein ist, wo er jetzt steht, absolut entwickelbar“, sagt der Cheftrainer der aktuellen Tabellenführer der Bundesliga laut der „Krone“.

Der Moment scheint gut

Ilzer lässt zudem anklingen, dass ein Wechsel nicht unwahrscheinlich scheint, er sieht seine Chance in der Deutschen Bundesliga. „Diese Konstellation mit Andi Schicker als Sportchef, eine spannende Mannschaft in Hoffenheim und den dortigen Möglichkeiten verbunden damit, wie Sturm aktuell dasteht, könnten die Waage bei mir erstmals kippen lassen“, so Ilzer laut der „Kleiner Zeitung“ nach dem Training. „Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt, aber der Moment scheint gut.“

Viele Erfolge

In seiner bisherigen Zeit beim SK Sturm Graz feierte er zwei Cupsiege und die Meisterschaft 2024 mit dem Team. In 195 Spielen konnte der gebürtige Oststeirer im Schnitt 1,85 Punkte holen.