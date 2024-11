Großflächiger Stromausfall in Klagenfurt

Heute gegen 13.45 Uhr kam es zu einem Stromausfall am Klagenfurter Südring. Bis ungefähr 14.05 Uhr soll es laut einer Pressesprecherin der Stadtwerke Klagenfurt in mehreren Straßen in diesem Gebiet dunkel geblieben sein. Wie viele Haushalte genau betroffen waren, ist aktuell noch nicht bekannt. „Unsere Mitarbeiter haben sofort alles daran gesetzt, dass die Haushalte wieder mit Strom versorgt werden“, heißt es seitens der Stadtwerke. Dementsprechend fand relativ rasch nach Bekanntwerden der Störung eine Umschließung statt, die die Stromversorgung in den betroffenen Häusern sicherstellte. Der Grund für die Unterbrechung der Stromversorgung ist laut Aussagen der Stadtwerke-Pressesprecherin derzeit noch nicht bekannt, es werde jedoch intensiv an der Fehlersuche gearbeitet.