Adventlicher Basar in Ledenitzen: Kreativität und Genuss erleben

Die Lebenshilfe-Werkstätte in Ledenitzen veranstaltet einen „Tag der offenen Tür“ und lädt dazu ein.

Die Lebenshilfe-Werkstätte in Ledenitzen veranstaltet einen „Tag der offenen Tür“ und lädt dazu ein.

Veröffentlicht am 12. November 2024, 15:16 / ©Lebenshilfe Kärnten

Am Mittwoch, den 27. November 2024, lädt die Lebenshilfe-Werkstätte in Ledenitzen von 9 bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Die Veranstaltung bietet nicht nur einen Basar mit handgefertigten Produkten, sondern auch eine Gelegenheit, die Kreativität und das handwerkliche Können der Klienten zu erleben.

Handgefertigte Geschenke und Kunsthandwerk

Beim Basar können die Besucher eine Vielzahl an einzigartigen Produkten entdecken, die sich perfekt für die Adventszeit eignen. Das Angebot reicht von Adventkränzen und Gestecken aus dem Gartenteam bis hin zu „Spandln“ – handgemachten Anzündhölzern aus der Holzwerkstatt. In der Keramikwerkstatt finden sich zahlreiche Kunstwerke, von Dekorationen bis hin zu Gebrauchsgegenständen. „Wir wollen nicht nur das handwerkliche und künstlerische Geschick der Teilnehmer präsentieren, sondern auch einen Austausch und Begegnungspunkte zwischen ihnen und den Gästen schaffen. Das gesamte Team freut sich schon sehr auf die Veranstaltung“, so Astrid Uggowitzer (Bereichsleitung Arbeit) und Sonja Mitterer (Teamleitung Arbeit) zur Veranstaltung.

Kulinarische Köstlichkeiten für die Festtage

Auch kulinarisch wird einiges geboten. In der Hauswirtschaftsgruppe warten selbstgemachte Säfte, Liköre, Kekse und Marmeladen, die nicht nur als Geschenk, sondern auch zum Genießen einladen. Für den kleinen Hunger zwischendurch gibt es einen Imbiss, sowie Punsch und Glühwein, um sich bei einem Rundgang über den Basar zu stärken.

Ein Tag zum Begegnen

Der „Tag der offenen Tür“ ist nicht nur eine Gelegenheit zum Einkaufen, sondern auch ein Ort der Begegnung. Gäste können sich mit den Klienten austauschen und die festliche Atmosphäre genießen. Das Team der Werkstätte freut sich, diesen Tag gemeinsam mit den Besuchern zu verbringen und in die besinnliche Adventszeit zu starten.