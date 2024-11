Zwei Männer nach Fahrraddiebstahl in Wien festgenommen

Veröffentlicht am 12. November 2024, 16:26 / ©Montage: Canva/ LPD Stmk

Am gestrigen Montag, 11. November 2024, gegen 22.30 Uhr, wurden zwei Radfahrer in Floridsdorf an der Prager Straße von der Polizei im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten. Die beiden Männer, ein 17-jähriger Serbe und ein 18-jähriger Österreicher, hatten auf einem ihrer Fahrräder einen Bolzenschneider dabei. Auf Nachfrage gaben sie zu, die Fahrräder kurz vor der Anhaltung gestohlen zu haben.

Festnahme und Freilassung

Die Verdächtigen wurden vorläufig festgenommen und die Fahrräder sowie der Bolzenschneider sichergestellt. Nach den Vernehmungen wurden sie jedoch auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.