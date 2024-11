Mission Auswärtssieg: VSV will Erfolgsserie in Bozen fortsetzen

Nach den knappen Erfolgen gegen den KAC und Salzburg sowie dem 10:2-Heimsieg gegen Asiago Hockey wollen die „Adler“ beim HC Bozen Südtirol ihren Erfolgslauf am Leben halten und in der Tabelle weiter zu den Playoff-Plätzen aufschließen. Aktuell rangiert der VSV auf Tabellenplatz neun.

HC Bozen als harter Gegner

Die Italiener residieren wie gewohnt im oberen Drittel der Tabelle und befinden sich punktgleich mit Fehervar AV19 an der Spitze. Drei ihrer letzten fünf Begegnungen konnten die Südtiroler erfolgreich gestalten: Sie verloren jedoch knapp mit 2:3 gegen Salzburg und mit 3:5 gegen Fehervar. Die Italiener konnten die letzten fünf Heimspiele gegen „Blau-Weiß“ allesamt gewinnen. Der letzte Sieg der „Adler“ in Bozen war am 3. Februar 2023. Der HC Bozen erzielte in der aktuellen Saison bereits 53 Treffer und musste nur 32 Verlusttreffer hinnehmen. Auffällig bei den Italienern ist die Scoring-Dichte, sechs Spieler haben zumindest zehn Punkte am Konto. Kleinere Schwächen bei den Südtirolern offenbaren sich in den „Special Teams“: Sowohl das Powerplay mit einer Erfolgsquote von 20,8% (5. Platz) als auch das Penalty Killing mit 76,8% (11. Platz) residieren noch nicht im absoluten Liga-Spitzenfeld. Demgegenüber brillieren die Mannen von Head-Coach Glen Hanlon aber im Abschluss, zeichnen verantwortlich für die höchste Scoring Efficiency der Liga (12,16%).

Gleich zwei VSV-Verteidiger nicht einsatzbereit

Head-Coach Tray Tuomie wird im Auswärtsspiel gegen den HC Bozen auf die Verteidiger Mark Katic und Daniil Kulintsev verzichten müssen. Zudem wird Backup-Torhüter René Swette nicht zur Verfügung stehen. Er wird von Lukas Moser ersetzt. Johannes Tschurnig wird für das Kooperations-Team in Kitzbühel auflaufen, dafür wird Paolo Wieltschnig in das Lineup des EC iDM Wärmepumpen VSV rücken.