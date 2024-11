Dämmerungseinbrüche: Polizei gibt Tipps, wie du dich schützen kannst

In den kalten Monaten sind wieder mehr Einbrecher unterwegs.

Veröffentlicht am 12. November 2024, 17:01 / ©Fotolia.com

In der Zeit zwischen Oktober und März häufen sich Dämmerungseinbrüche: Einbrecher machen sich die Finsternis in den kalten Monaten bei ihren „Beutezügen“ zum Nutzen. Vor allem, wenn die Täter keine Sicherheitsmaßnahmen erkennen und es scheint, dass niemand Zuhause ist, schlagen sie zu. Das kann teilweise auch während der Arbeitszeit sein, denn zwischen 16 und 17 Uhr setzt bereits die Dunkelheit ein. Die Wiener Polizei gibt Präventionstipps, um Dämmerungseinbrüche so gut wie möglich zu verhindern.

Tipps der Polizei: Sorge für eine gute Nachbarschaft: Aufmerksame Nachbarn, die sich gegenseitig kennen und nicht jeden in den Wohnkomplex lassen, haben schon so manchem Räuber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Sei selbst aufmerksam in deiner Nachbarschaft: Bei Markierungen mit Plastik- oder Klebestreifen oder Personen, welche den Eindruck erwecken, als würde eine Bande Häuser oder Wohnungen ausspähen, solltest du lieber einmal zu viel als einmal zu wenig die Polizei verständigen.

Sollte die Beleuchtung vor deinem Haus ausfallen oder ungenügend sein, melde dies rechtzeitig der Hausverwaltung oder verständige zeitnah einen Elektriker. Für den Wohnbereich können Zeitschaltuhren installiert werden, um Anwesenheit vorzutäuschen.

Leere regelmäßig den Postkasten oder bitte einen Nachbarn, dies für dich zu tun. So vermeidest du den Eindruck, dein Zuhause sei verlassen und gleichzeitig kann sich ein Einbrecher nicht bei bestellten Paketen oder sonstigen Post „bedienen."

Verschließe vor dem Verlassen des Hauses alle Fenster und Türen. Sperre Terrassen- oder Balkontüren auch dann ab, wenn du nur kurz weg bist.

Platziere Leitern oder Kisten nicht so, dass diese zu einer Einstiegshilfe für Einbrecher werden könnten. Mache am besten auch deine Nachbarn auf diese Vorsichtsmaßnahme aufmerksam.

Auch herumliegende Garten- oder Balkonwerkzeuge können zu willkommenen Hilfen für ungebetene Besucher werden. Quelle: Polizei Wien

Nach dem Einbruch Ruhe bewahren und die Polizei unter 133 anrufen. Telefonische Verbindung mit der Polizei halten und den Instruktionen folgen.

Nichts verändern und keine Gegenstände berühren.

Wenn der Täter im Haus ist, nicht den Helden spielen, sondern entkommen lassen. Weitere Informationen erhältst du auf der Homepage der Kriminalprävention des Bundeskriminalamtes oder unter der Telefonnummer 059 133-0 und natürlich auch auf jeder Polizeiinspektion.

