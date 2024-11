Onkel und Neffe überraschen Diebe – Komplize entkommt auf der Flucht

Veröffentlicht am 12. November 2024, 17:07 / ©fotolia.com

Am gestrigen Montag, 11. November 2024 gegen 2.55 Uhr bemerkte ein 48-jähriger Mann, dass die Seitenscheibe seines Autos in der Schottenfeldgasse in Neubau eingeschlagen war und zwei Männer darin saßen. Zusammen mit seinem 20-jährigen Neffen versuchte er, die Täter zu stellen. Als die Verdächtigen die beiden bemerkten, flüchteten sie. Einer der Täter, ein 45-jähriger Rumäne, konnte von den beiden festgehalten werden.

Durchsuchung und Vernehmung

Die Polizei wurde alarmiert, und bei der Durchsuchung des Festgenommenen wurde ein Nothammer sichergestellt, der als Einbruchswerkzeug vermutet wird. Der zweite Täter konnte entkommen. Der 45-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.