Frontal gegen Leitschiene: Pkw verkeilt sich in Voitsberg – Feuerwehr befreit Fahrzeug mit Trennschleifer

Am Dienstag, den 12. November 2024, ereignete sich kurz vor 8 Uhr ein ungewöhnlicher Unfall auf der B70 bei der Abfahrt Arnsteinstraße in Voitsberg. Ein Pkw prallte dort aus bisher ungeklärten Gründen frontal gegen die Leitschiene und verkeilte sich so fest, dass er nicht mehr eigenständig befreit werden konnte. Der Aufprall hinterließ deutliche Spuren am Fahrzeug, das schwer beschädigt und verkeilt zurückblieb.

Auto wurde sicher freigeschnitten

Die Feuerwehr Voitsberg rückte unter der Leitung von Daniel Traußnigg mit zehn Einsatzkräften an und befreite das Fahrzeug mit Hilfe eines Trennschleifers. In enger Absprache mit der Straßenverwaltung sorgte die Feuerwehr dafür, dass das Auto sicher freigeschnitten wurde. Die Einsatzkräfte banden auch ausgelaufene Betriebsmittel, um eine Verunreinigung der Fahrbahn zu verhindern, und stellten das beschädigte Fahrzeug schließlich auf einem gesicherten Abstellplatz ab, heißt es von der FF Voitsberg.

Fahrer blieb unverletzt

Neben der Feuerwehr waren auch das Rote Kreuz Voitsberg-Köflach, die Polizei und die Straßenmeisterei Voitsberg im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und den reibungslosen Ablauf der Bergungsarbeiten zu gewährleisten. Glücklicherweise blieb der Fahrer unverletzt, so die FF Voitsberg.