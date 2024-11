Millionenbetrug in Villach: Wer hob die 80.000 Euro ab?

„Faktum ist, dass wir der Klägerin über deren Wunsch am 29.09.2020 die Beträge von zusammen EUR 80.000,00 in bar ausbezahlt haben. Faktum ist, dass die Klägerin den Erhalt dieser beiden Barauszahlungen schriftlich am Sign-Pad der Kasse in unserer Filiale in Villach bestätigt, also den Erhalt der Beträge quittiert hat. Was die Klägerin mit diesen Beträgen gemacht hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Tatsächlich ist es allein Sache der Klägerin, ob sie die an sie bar ausbezahlten Beträge mit nach Hause genommen oder diese bei sich zu Hause verwahrt (gleichsam als vom Bankensystem unabhängiger „Notgroschen“), ob sie dieses Geld bei einer anderen Bank veranlagt hat, ob sie sich mit diesem Geld etwas gekauft hat oder ob sie dieses Geld an irgendjemanden verschenkt hat. All dies entzieht sich unserer Kenntnis. All dies ist hier ohne Relevanz. Entscheidend ist einzig und allein, dass die Klägerin das Geld erhalten hat. Eben dies hat die Klägerin mit ihren beiden Unterschriften auf den Beilagen ./4 und ./5 ausdrücklich bestätigt. Zu ergänzen ist, dass vor den Auszahlungen zusätzlich die Identität der Klägerin geprüft wurde: Die Klägerin musste bei diesen Auszahlungen zum Zwecke der Identitätsprüfung einen Ausweis vorlegen. Tatsächlich hat die Klägerin – was ebenfalls auf den Beilage ./4 und ./5 völlig korrekt vermerkt wurde – ihren Reisepass vorgelegt. Erst nach dieser positiv absolvierten Identitätsprüfung ist es zu den gegenständlichen Auszahlungen gekommen. Daran, dass die Auszahlungen ordnungsgemäß an die Klägerin erfolgt sind, besteht somit überhaupt kein Zweifel. Die Klägerin kann des Weiteren auch nicht ernsthaft behaupten, dass sie die beiden Quittungen Beilage ./4 und ./5 nicht verstanden hätte: Die Quittungen weisen nur wenig Text sowie das klare Wort „Auszahlungsbetrag“ und jeweils die entsprechende Summe (jeweils EUR 40.000,00) auf. Aus den beiden von der Klägerin unterschriebenen Quittungen ergibt sich somit denkbar klar und für jedermann verständlich, dass der Kunde mit der Unterzeichnung der Quittung an der Kasse den Erhalt des jeweiligen Betrages, hier eben die Auszahlung von zwei Mal EUR 40.000,00 bestätigt und den Erhalt dieser Beträge quittiert. Es ist somit geradezu ausgeschlossen, diese beiden Quittungen nicht zu verstehen.“