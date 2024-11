Jagdfoto-Debatte: SPÖ-Chef Dornauer könnte Vertrauensfrage stellen

Nach der Veröffentlichung eines Jagdfotos von Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ), auf dem er trotz Waffenverbots mit einem erlegten Hirsch sowie Signa-Gründer René Benko zu sehen ist, ringt der Tiroler SPÖ-Chef weiter um innerparteiliche Rückendeckung. Mehr dazu in: Trotz Waffenverbots: Dornauer mit Benko auf der Jagd. Er könnte innerparteilich die Vertrauensfrage stellen, hieß es dem Vernehmen nach. SP-Bundesparteichef Andreas Babler meinte am Nachmittag: „Georg Dornauer wird wissen, was er zu tun hat.“

Babler übte Kritik

Bei einer Pressekonferenz am Rande der Sondierungen nannte Babler die Kritik an Dornauer „mehr als nachvollziehbar“. Wenn Dornauer die Vertrauensfrage stelle, werde sich zeigen, ob er in Tirol noch Rückhalt habe. Gäbe es strafrechtliche Verfehlungen, wäre die Sache ohnehin klar. Babler erwartet sich „zeitnah“ eine „sehr klare Entscheidung“. „Ich bin überzeugt, wenn er in sich blickt, wird er wissen, was er zu tun hat“, wurde zuvor auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser in der „Kleinen Zeitung“ (Online-Ausgabe) am Dienstag zitiert.

Hat Dornauer Rückhalt von der Partei?

Die SPÖ-internen Krisensitzungen, insbesondere des Landtagsklubs, dauerten am Dienstagnachmittag auch nach der schwarz-roten Regierungssitzung zum Budget weiter an. APA-Informationen zufolge dürfte der SPÖ-Chef aber gehörig wackeln und könnte versuchen, mit der Vertrauensfrage im Landesparteirat kommende Woche noch Zeit zu gewinnen. Eine offizielle Positionierung der Tiroler Roten, wie von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) gefordert, stand weiter aus.

„Politischer Selbstmord“

Für den SPÖ-Kenner und Politikwissenschafter Anton Pelinka habe Dornauer nun aber einen schlechten Stand, meinte er gegenüber dem Ö1-„Mittagsjournal“. Das Foto mit Benko, wodurch der Verdacht entstehe, dass er selbst den Hirsch geschossen habe, gleiche „politischem Selbstmord“. „Ich glaube nicht, dass Dornauer das in seiner gegenwärtigen Position überstehen kann“, sagte Pelinka. Dass es bisher keine Unterstützungserklärungen aus der SPÖ gegeben habe, sprach laut Pelinka eine deutliche Sprache: „Ich sehe momentan noch niemanden in der Tiroler SPÖ, der explizit für den Verbleib von Dornauer wäre und genügend Gewicht hätte, um Dornauer politisch zu retten.“ Das „Ende Dornauers“ sah er damit „auch und vor allem in der eigenen Partei.“ (APA, 12.11.2024)