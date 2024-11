Sternschnuppen über Österreich: Leoniden bringen demnächst Himmelszauber

In den kommenden Nächten ist es wieder soweit und viele Sternschnuppen werden zu sehen sein!

Veröffentlicht am 12. November 2024, 19:32 / ©Montage Canva

In den kommenden Nächten können Sternenhimmel-Begeisterte und auch alle anderen in Österreich wieder ein atemberaubendes Schauspiel erleben: Der Leoniden-Meteorstrom zieht vorbei und bringt zahlreiche Sternschnuppen mit sich, die vor allem am frühen Morgen zu sehen sind, wie die „Zeit im Bild“ bereits berichtet.

Ein faszinierendes Naturereignis

Diese Meteore hinterlassen die Spur des Kometen „55P/Tempel-Tuttle“, der 1865 entdeckt wurde. Einmal im Jahr durchkreuzt die Erde die Bahn dieses Kometen, der etwa 33 Jahre für seine Reise um die Sonne benötigt. Die Leoniden, die dabei entstehen, sind ein faszinierendes Naturereignis, das den Nachthimmel in den kommenden Tagen wieder zum Leuchten bringen wird.

Sternschnuppen über Österreich – das Wichtigste im Überblick Die Leoniden sind ein Meteorstrom der im November zu sehen ist.

In den nächsten Tagen, mit Höhepunkt am 17. November sind sie auch in Österreich zu sehen

Die Erde fliegt in dieser Zeit durch die Bahn des Kometen Tempel-Tuttle

In der Nacht vom 17. – 18. sind bis zu 10 Sternschnuppen pro Stunde sichtbar

Noch bis zum Monatsende

Die Leoniden ziehen noch bis Monatsende über den Nachthimmel. Ihre Bezeichnung verdanken die Sternschnuppen dem Sternbild Löwe (Leo), aus dem sie scheinbar hervorkommen. Der Löwe geht nach elf Uhr abends im Osten auf und bietet somit die beste Sicht auf das Spektakel.

Häufig gestellte Fragen Was sind die Leoniden? Die Leoniden sind ein Meteorstrom, der alljährlich im November zu beobachten ist. Wann sind die Leoniden zu erwarten? Das Aktivitäts-Maximum der Leoniden ist jedes Jahr in der Nacht vom 17. auf den 18. November zu beobachten. Aber auch an den Tagen davor kann man sie beobachten, sobald der Nachthimmel klar ist. Wo in Österreich werden die Leoniden zu sehen sein? Grundsätzlich ist es in ganz Österreich möglich die Leoniden zu beobachten. Eine erhöhte Position und ein klarer Nachthimmel sind von Vorteil.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.11.2024 um 19:38 Uhr aktualisiert