17.800 Euro: Oberösterreicher muss für sein Gehalt fast vor Gericht

Mehrere Monatslöhne und Sonderzahlungen seien dem Techniker aus dem Bezirk Eferding (Oberösterreich) vorenthalten worden, berichtet die Arbeiterkammer. Rund viereinhalb Jahre hatte er als Techniker gearbeitet, ehe das Dienstverhältnis mit der Firma dann einvernehmlich aufgelöst wurde. Aber: Der Lohn für die letzten fünf Monate sei nicht ausbezahlt worden, auch die anteiligen Sonderzahlungen für das Kalenderjahr fehlten am Konto des Technikers – und das trotz mehrmaliger Aufforderung des Mitarbeiters, wie die Arbeiterkammer weiter erklärt.

Firma bezahlte „sämtliche, ausständige Summen“

In weiterer Folge hat sich der Betroffene an die Arbeiterkammer Eferding gewandt, diese intervenierte, woraufhin der Arbeitgeber den Lohn für einen Monat auszahlte. In weiterer Folge sollte es vor Gericht gehen, als die Klage eingebracht worden ist, bezahlte die Firma dann aber schließlich „sämtliche, ausständige Summen“, so die Arbeiterkammer. Und abschließend: „Unser Mitglied erhielt somit 17.800 Euro an ausstehenden Beträgen.“