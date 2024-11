Krankenstände in der Steiermark steigen leicht an: ÖGK für Impfung

Die Krankenstandzahlen in Österreich so auch in der Steiermark sind aktuell wieder ziemlich hoch und die ÖGK zieht Bilanz nach der 44. und 45 Kalenderwoche dieses Jahres. Wie die Zahlen konkret aussehen und was die ÖGK empfiehlt, im folgenden Artikel.

So entwickeln sich die Zahlen

In der 45. Kalenderwoche sind es in der Steiermark im Vergleich zum Vorjahr knapp über 2.000 Arbeitsunfähigkeitsmeldungen weniger geworden. Die Steiermark steht aktuell bei 8.561 Krankmeldungen und liegt damit gut im österreichischen Mittel. 760 Fälle davon sind durch Covid-19 ausgelöst und die Steiermark hat damit den dritthöchsten Wert in ganz Österreich.

Krankenstände steigen leicht an

„Nützen Sie den November, um sich gegen Grippe impfen zu lassen. Das ist der ideale Zeitpunkt, bevor die nächste Grippewelle anrollt, zumal die Zahl der Krankenstände aufgrund echter Grippe wieder leicht steigt. Erstmals wird die Grippe-Impfung für alle in Österreich lebenden Menschen kostenlos angeboten. Alle Menschen ab einem Alter von sechs Monaten, insbesondere aber für Risikogruppen wie Personen ab 60 Jahren, Schwangere und Menschen mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko sollen sich impfen lassen. Wenden Sie sich an jene Arztpraxen, die am Impfprogramm teilnehmen. Listen der Impfstellen sind auf den Websites des Bundes und der ÖGK veröffentlicht“, erklärt Dr. Andreas Krauter, Chefarzt der Österreichischen Gesundheitskasse, in Bezug auf den weiteren Anstieg der Arbeitsunfähigkeitsmeldungen.

Genaue Krankenstandzahlen

In folgender Statistik der ÖGK ist deutlich der Unterschied zum Vorjahr zu erkennen. Natürlich weißt die ÖGK darauf hin, dass in der hauseigenen Statistik nur die ÖGK-Versicherten Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher vertreten sind. Zudem weist die ÖGK darauf hin, dass Covid-19 nicht mehr als meldepflichtige Erkrankung gilt, weshalb auch weniger getestet wird.

©ÖGK Quelle: ÖGK