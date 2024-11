Sensationeller Fund in der Obersteiermark: Einzigartige Grabanlagen

Ein spektakulärer archäologischer Fund in der Obersteiermark könnte die Frühgeschichte Österreichs umschreiben. Bereits im Jahr 1851 rückten das Fürstengrab und der weltberühmte Kultwagen von Strettweg die Region ins archäologische Interesse. Seit 2024 läuft nun ein umfangreiches Forschungsprogramm im Gebiet der Marktgemeinde Pöls-Oberkurzheim, durchgeführt vom Verein Archäologie Pölstal in Kooperation mit Geosphere Austria und gefördert durch das Land Steiermark und das Bundesdenkmalamt.

Grabanlagen in ungewöhnlichen Anordnungen

Dank modernster geophysikalischer Prospektionsmethoden und Luftbildaufnahmen durch das Österreichische Bundesheer ist es erstmals möglich, die historische Bedeutung dieser Alpenregion systematisch und großflächig zu erfassen. Dabei stießen die Forscher auf eine faszinierende Entdeckung: Grabanlagen in einer ungewöhnlichen linearen Anordnung, wie sie bislang nur in Südskandinavien und bei Stonehenge nachgewiesen wurde. Diese Struktur macht das Grabhügelmonument in Pöls-Oberkurzheim einzigartig in Mitteleuropa.

Präsentation der Ergebnisse

Die ersten Forschungsergebnisse, die zwischen dem 5. und 8. November 2024 erhoben wurden, sollen am 12. November bei einer Pressekonferenz am Red Bull Ring präsentiert werden. Internationale Archäologen wie Univ.-Prof. Dr. Markus Egg, ehemaliger Leiter des Römisch-Germanischen Zentralmuseums in Mainz und Experte für die Hallstattzeit, werden gemeinsam mit Klaus Löcker von Geosphere Austria die Entdeckungen erläutern und ihre Bedeutung für die Archäologie bewerten.