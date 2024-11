Forstarbeiten enden im Bachbett: 69-Jähriger bei Unfall verletzt

Ein 69-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor war am Nachmittag des 12. November allein mit Forstarbeiten in der Ortschaft St. Lorenzen im Gitschtal (Bezirk Hermagor) beschäftigt. Dabei schnitt er mit einer Motorsäge einen Baum um, wobei er vermutlich nach dem Fällen noch von einem Teil des Stammes erfasst worden war und derart unglücklich zu Sturz kam, dass er sich im Bereich des Beines verletzte und noch über eine Böschung in ein rund vier Meter weiter darunter liegendes Bachbett stürzte. Das Bachbett führt aktuell kein Wasser. Der 69-Jährige konnte noch aus eigener Kraft seine Frau via Handy verständigen, welche die Rettungskette in Gang setzte. Der Mann konnte schließlich von den Einsatzkräften des Roten Kreuzes, der Bergrettung Hermagor und der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen aus dem Bachbett geborgen und von der Rettung ins LKH Villach eingeliefert werden.