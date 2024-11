Vorweihnachts-Wunderland: Das wird der Villacher Advent 2024

„Ab 15. November verwandelt sich Villachs Innenstadt in ein zauberhaftes Vorweihnachts-Wunderland, das den Besucherinnen und Besuchern magische Momente bereiten wird“, heißt es in einer Presseaussendung der Stadt Villach zum baldigen Start des Villacher Advents. Heuer gibt es einige Neuigkeiten in der Villacher Innenstadt: Los geht es am 15. November um 18 Uhr mit der feierlichen Eröffnung in der Stadtpfarrkirche und am Rathausplatz, inklusive Entzündung der magischen Weihnachtsbeleuchtung. Ein besonderes Highlight ist der Auftritt der bekannten Sängerin Sandra Pires, die gemeinsam mit den gecasteten Kindern am Rathausplatz singen wird. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass es am Unteren Kirchenplatz heuer eine neue WC-Anlage gibt.

©Stadt Villach/Kompan Heute fand am Nikolaiplatz eine Pressekonferenz für den kommenden Villacher Advent statt.

