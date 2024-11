Unfall auf der B168: Zusammenstoß im Bezirk Zell am See

Der 82-Jährige wurde ins Krankenhaus Zell am See gebracht.

Bezirk Zell am See

Am 12. November 2024, etwa um 17:05 Uhr, kam es auf der B168 (Mittersiller Straße) zwischen Niedernsill und Uttendorf zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 21-jähriger Lenker aus dem Pinzgau war von Mittersill in Richtung Zell am See unterwegs, während ihm ein 82-jähriger, ebenfalls aus dem Pinzgau stammender Fahrer entgegenkam.

Erheblicher Schaden an beiden Fahrzeugen

Aus noch ungeklärter Ursache geriet der ältere Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug des 21-Jährigen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der 82-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die B168 war für etwa 30 Minuten gesperrt. Alkotests bei beiden Fahrern fielen negativ aus.