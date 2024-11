Ausschreitungen sorgen für Krampuslauf-Aus: „Schod uman Brauchtum“

Am 10. November fand der neunte Krampuslauf in Thörl-Maglern statt. Was ein aufregendes und unterhaltsames Brauchtumsevent hätte werden sollen, entwickelte jedoch bei der Aftershow-Party eine schockierende Eigendynamik: Von Sachbeschädigungen bis zur Körperverletzung reichten die Delikte, die im Anschluss an den Lauf begangen wurden. Nun gaben die Veranstalter in den sozialen Medien bekannt, dass es aufgrund der Ereignisse keinen Krampuslauf mehr in Thörl-Maglern geben wird.

Aftershowparty eskalierte

„Für uns als Verein ist es nicht mehr vertretbar, für alles gerade stehen zu müssen, wenn andere IDIOTEN Sachschäden, Diebstähle, Beschmutzungen und Körperverletzungen in der gesamten Ortschaft verursachen“, erklären die Veranstalter des Krampuslaufs, die Krampusgruppe Teufelskreis Chaos, auf Facebook. Doch was ist eigentlich passiert? Im Anschluss an den Lauf, der am 9. November um 18 Uhr stattfand und an dem mehr als 50 Gruppen und 2.500 Zuschauer teilnahmen, eskalierte der Abend bei der Aftershowparty im Feuerwehrhaus von Thörl-Maglern. Absichtlich sollen laut den Veranstaltern Stehtische um- sowie Theken aus der Verankerung gerissen worden sein. Zudem sollen wertvolle Masken des Vereins gestohlen und Schranken beschädigt worden sein, auch die Toiletten vor Ort wurden verstopft. Doch damit nicht genug: Auch zu Körperverletzungen soll es laut Medienberichten gekommen sein.

©Teufelskreis Chaos | Eine Schrankenanlage wurde beschädigt. ©Teufelskreis Chaos | Toiletten sollen mutwillig verstopft worden sein. ©Teufelskreis Chaos | In den Sanitäranlagen herrschte … ©Teufelskreis Chaos | … nach der Party Chaos.

Übeltäter polizeibekannt?

Zunächst sah es so aus, als müssten die Veranstalter des Krampuslaufs für alle Schäden aufkommen. Laut einer am 12. November veröffentlichten Klarstellung von Teufelskreis Chaos bleibt ihnen aber wenigstens das erspart: „Es haben sich alle Täter bei uns oder bei der Polizei gemeldet und wir als Verein bleiben auf keinen Kosten sitzen“, heißt es dort. Die Veranstalter informierten weiters, dass die Gruppe, die für die Schäden verantwortlich sein soll, bereits polizeibekannt sei und auch schon von anderen Läufen ausgeschlossen worden sein soll. Trotzdem hält man bei Teufelskreis Chaos an der Entscheidung fest, in Zukunft keinen Krampuslauf mehr veranstalten zu wollen. Nicht ohne Bedauern: „Wir finden es schade, dass der Brauchtum darunter leidet und wir wegen ca. 20 Idioten in Zukunft keinen Krampuslauf veranstalten wollen.“ Bleibt zum Abschluss nur, den Veranstaltern zuzustimmen, wenn sie sagen: „Schod uman Brauchtum!“