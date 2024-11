Grau und nasskalt: Leichter Regen und Schneeflocken in Wien

Der Tag bleibt überwiegend grau und trüb. Am späten Nachmittag oder in den frühen Abendstunden sind kurze, leichte Niederschläge möglich, die jedoch nur wenig Regen bringen. In höheren Lagen mischen sich vereinzelt Schneeflocken dazu, was für einen Hauch von Winterstimmung sorgt. Ein leichter Wind aus West bis Nordwest begleitet den Tag. Die Temperaturen liegen morgens bei etwa 2 Grad und erreichen tagsüber maximal 4 Grad.