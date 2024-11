Nebel, Sonne und Schneeflocken: Wechselhaftes Wetter in der Steiermark

Veröffentlicht am 12. November 2024, 21:16 / ©5 Minuten

Am Mittwoch beginnt der Tag in den Tälern und Niederungen vielerorts mit einer dichten Decke aus Nebel und Hochnebel, die sich nur zögerlich auflöst. Besonders in der Obersteiermark sind die Chancen gut, dass sich der Nebel im Laufe des Tages lichtet und die Sonne zumindest zeitweise durchbricht.

Ab Mittag unbeständig

Doch schon ab Mittag wird das Wetter wieder unbeständiger: Ein schwaches Störungssystem nähert sich, und es ziehen in den mittleren und höheren Luftschichten mehr Wolken auf. Bis zum Abend können im Norden vereinzelt ein paar Regentropfen oder sogar Schneeflocken fallen. Die Temperaturen starten bei frostigen -4 bis 0 Grad, steigen tagsüber aber noch auf etwa 5 Grad an.