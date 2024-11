Beschneiung läuft: Gerlitzen bereitet sich auf die Skisaison vor

Veröffentlicht am 12. November 2024, 21:46 / ©GKT

Oberhalb der Nebeldecke kann man am Villacher Hausberg bereits erste weiße Schneeflecken entdecken. Am 12. November wurden auf der Gerlitzen Alpe die ersten Schneeerzeuger getestet, um optimal in die bevorstehende Skisaison zu starten. Mit dieser Maßnahme wird dafür gesorgt, dass Wintersportler bereits zum Saisonstart beste Pistenverhältnisse vorfinden. Geplanter Start der Skisaison ist Donnerstag, der 5. Dezember.

Maximale Pistenqualität bei minimalem Ressourcenverbrauch

„Derzeit testen wir unsere Anlagen auf eventuelle Fehlerquellen“, erklärt Prokurist Martin Rauter. Mit modernster Technik wollen die Verantwortlichen für ideale Schneeverhältnisse sorgen und dabei gleichzeitig auf einen schonenden Ressourceneinsatz achten. Das bestehende Beschneiungssystem wurde für den kommenden Winter ausgebaut, „um bei minimalem Verbrauch maximale Pistenqualität zu gewährleisten. Der hohe Automatisierungsgrad unserer neuen Systeme ermöglicht außerdem einen frühzeitigen Start in die Wintersaison“, so Rauter.

Nachhaltige Schneeproduktion auf der Gerlitzen

Im Skigebiet Gerlitzen Alpe wird auf eine nachhaltige Schneeproduktion gesetzt, die keinerlei chemische Zusätze erfordert, heißt es seitens der Betreiber. Der mechanisch erzeugte Schnee bestehe ausschließlich aus Wasser und Luft und belaste den natürlichen Kreislauf nicht. Bei der Schneeerzeugung werde grundsätzlich kein Wasser verbraucht. Das Wasser wird in Speicherteichen gespeichert und als Schnee auf den Pisten verlagert. Als Schmelzwasser kehrt es im Frühjahr zu 100 % in den natürlichen Wasserkreislauf zurück, erklären die Betreiber. Das Beschneiungsprozedere funktioniere dabei wie folgt: „Die aktuell sinkenden Temperaturen ermöglichen die Beschneiung. In Kühltürmen wird Wasser aus unseren Speicherteichen verteilt, wo es durch den Kontakt mit kalter Außenluft abgekühlt wird. Dieses kalte Wasser wird anschließend zu den Schneeerzeugern weitergeleitet und dort verwendet.“

Die wichtigsten Fakten zum Schigebiet Gerlitzen im Überblick: Skisaison von Dezember bis April

21 Liftanlagen + Außenstelle Ochsengarten Paternion

34 präparierte Skiabfahrten aller Schwierigkeitsgrade

53 Pistenkilometer

Gipfel auf 1.911 m Seehöhe

modernste Beschneiungstechnik

familienfreundlich

15 Genusshütten mit Kärntner Kulinarik

Skischule, Skiverleih & Skishop (4 Standorte am Berg)

3 Schneebärenländer für Skianfänger

12 Kilometer Winterwanderwege

7,4 Kilometer Loipen

1.200 freie Parkplätze in Arriach direkt an der Klösterle-Talabfahrt

Digitale Hilfsmittel für effiziente Ressourcennutzung

Um eine effiziente Nutzung von Ressourcen zu garantieren, kommen auch digitale Hilfsmittel zum Einsatz. Mithilfe digitaler Schneehöhenmessung kann genau ermittelt werden, an welchen Stellen wie viel Schnee benötigt wird. Dadurch wird die Schneeerzeugung gezielt angepasst und es wird nur der Schnee produziert, der tatsächlich gebraucht wird. Auch die Hersteller der Schneeerzeuger haben laut den Gerlitzen-Betreibern in den letzten Jahren die Energieeffizienz ihrer Geräte erheblich verbessert: „Bei den Schneelanzen konnten rund 90 Prozent der Energie eingespart werden, während Propellermaschinen mittlerweile um circa 40 Prozent effizienter arbeiten.“

Reduktion des ökologischen Fußabdrucks

Auch die Stromversorgung ist nachhaltig: Der gesamte Energiebedarf der Lift- und Beschneiungsanlagen wird zu 100 Prozent aus Ökostrom gedeckt, heißt es seitens der Betreiber. „Eine moderne, leistungsstarke Beschneiungsanlage ermöglicht eine effiziente Grundbeschneiung in kurzer Zeit und mit maximaler Energieersparnis“, erklären sie. Diese Weiterentwicklungen sollen wesentlich zur stetigen Reduktion des ökologischen Fußabdrucks von Bergbahnen beitragen.