Kärnten-Wetter: Zäher Nebel am Mittwoch

Sowohl in den Kärntner Tälern als auch in den Becken hält sich am Mittwoch zäher Hochnebel. Laut Wetterprognosen der GeoSphere Austria ist abseits der Nebelgebiete am Vormittag mit Sonne zu rechnen, bevor eine Kaltfront am Nachmittag dichte Wolken bringt. Diese Wolken können zur Auflösung des Hochnebels führen, jedoch verhindern sie, dass die Sonne am Nachmittag durchkommt. Es bleibt trocken und bei Höchsttemperaturen von fünf Grad kühl.