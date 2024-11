Skiunfall am Gletscher: Deutscher (37) rutschte auf roter Piste ab

Zu einem Skiunfall kam es am Dienstagnachmittag beim Hinteruxer Gletscher in Tirol.

Am 12. November 2024 gegen 14.25 Uhr kam ein 37-jähriger Deutscher aus München am Hintertuxer Gletscher von der roten Piste Nr. 3 ab und rutschte ca. 80 Meter ab. „Dadurch zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades zu“, berichtet die Polizei. Ein Freund des Mannes nahm den Unfall wahr und setzte die Rettungskette in Gang. Der 37-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und in weiterer Folge zur Versorgung in das Krankenhaus nach Innsbruck geflogen.