Neues Konzept: Spar eröffnet „Gourmet-Tempel“ in Wien

„Genussvoll gustieren und entspannt einkaufen.“ Das verspricht Spar in einer Aussendung über den neuen „Gourmet-Tempel“ in der Wiener Servitengasse, im 9. Bezirk (Alsergrund). Dort feierte Spar-Gourmet am 7. November nämlich große Wiedereröffnung. „Das neue Spar-Gourmet-Konzept steht für urbanen, exklusiven Genuss mit noch mehr Frische und noch mehr Auswahl“, so Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

600 Quadratmeter, fast 30 Mitarbeiter

Der Gourmet-Markt ist auf einer Fläche von 600 Quadratmetern und bietet neben zahlreichen Käse- und Feinkostspezialitäten auch Frischfisch und Fleisch in Bedienung sowie eine Orangen- und Granatapfelpresse. Neben Marktleiter Mario Gall werden 26 Mitarbeiter – darunter auch drei Lehrlinge – im neuen Gourmet-Markt in der Servitengasse arbeiten.