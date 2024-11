Seniorin (84) ertappt Haushaltshilfe beim Diebstahl

Gemeinsam mit ihrem pflegebedürftigen Bruder lebt eine 84-jährige Frau in einem Haus im Bezirk Hermagor. Dort will sie am 31. Oktober 2024 die 53-jährige Pflegerin aus Bulgarien dabei beobachtet haben, wie diese Münzen der Familie in ihr Zimmer brachte und in einer Tasche versteckte. In der Folge erstattete sie eine Anzeige.

Wertgegenstände sichergestellt

Tatsächlich fanden die Beamten die Münzen in der Tasche der Pflegerin, die an diesem Tag nach Bulgarien zurückreisen wollte. Sie stellten die Wertgegenstände der Familie sicher. „Es handelte sich unter anderem um Schmuck, Gold, Silbermünzen, Kleidungsstücke und Lebensmittel in Höhe von mehreren tausend Euro“, so die Polizisten weiter.

Pflegerin nicht geständig

Die 53-Jährige wurde daraufhin festgenommen und auf der Polizeiinspektion in Kötschach-Mauthen zum Sachverhalt befragt. „Sie zeigte sich nicht geständig“, so die Beamten weiter. Seitens des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) wurde in der Folge eine Festnahme angeordnet. Die Frau wurde ins Polizeianhaltezentrum in Villach überstellt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung.