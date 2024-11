Alko-Lenker baut Unfall: Steirer rettet ihn noch rechtzeitig aus Wagen

Am Dienstagabend kam es zu einem Unfall in Deutschlandsberg. Ein stark alkoholisierter Steirer (47) wurde verletzt.

Auto in Vollbrand

Veröffentlicht am 13. November 2024, 06:59 / ©BFV Deutschlandsberg

Gegen 17 Uhr lenkte ein 47-Jähriger aus dem Bezirk Deutschlandsberg seinen Pkw auf der Südsteirischen Grenz Straße (B69) aus Richtung Soboth kommend in Richtung Eibiswald. „In einer langgezogenen Linkskurve kam er aus bislang unbekannter Ursache rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum“, berichtet die Polizei.

Steirer zog bewusstlosen Mann aus Fahrzeug

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung und dessen Arbeitskollegin kamen unmittelbar danach zur Unfallstelle. Der Unfallwagen entwickelte bereits starken Rauch und am Unterboden des Fahrzeuges waren Funkensprünge wahrnehmbar. „Der 25-Jährige zog den zu dieser Zeit bewusstlosen 47-Jährigen aus dem Fahrzeug, das kurze Zeit später in Vollbrand geriet. Die Feuerwehren St. Oswald und Soboth (im Einsatz mit 14 Personen) konnten den Brand rasch löschen“, heißt es in einer Aussendung der Polizei.

©BFV Deutschlandsberg Das Auto geriet in Vollbrand. ©BFV Deutschlandsberg Die steirischen Feuerwehren konnten den Brand löschen.

Starke Alkoholisierung

Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst in das LKH Deutschlandsberg eingeliefert. Ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.11.2024 um 08:38 Uhr aktualisiert