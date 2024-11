Paketbetrug: Seniorin verliert fast 2.000 Euro an Betrüger

Die Frau hatte am 12. November 2024 eine E-Mail erhalten, in der ihr mitgeteilt wurde, dass ihr Paket nicht zugestellt werden konnte. „Angehängt war ein Formular, welches sie ausfüllen sollte, um eine neuerliche Zustellung in die Wege zu leiten“, heißt es seitens der Polizei. Zusätzlich sollte sie eine Gebühr in Höhe von 1,99 Euro mit ihrer Kreditkarte bezahlen.

1.995,90 statt 1,99 Euro

Gutgläubig hielt sich die 72-Jährige an sämtliche Anweisungen. Später zeigte ein Blick auf ihre Onlinebanking-App, dass anstelle der 1,99 Euro ein Betrag in Höhe von 1.995,90 Euro abgebucht wurde. Sofort erstattete sie Anzeige bei der Polizeiinspektion in der Villacher Trattengasse. Die Ermittlungen laufen bereits auf Hochtouren.